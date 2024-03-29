Д'Анджело Расселл сравнил Коби Брайанта и Леброна Джеймса

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Д`Анджело Расселл, кому удалось в своей карьере поиграть и с Коби Брайантом, и с Леброном Джеймсом, рассказал о своих впечатлениях от игры вместе с легендами баскетбола.

«Я играл с Коби, когда он уже был на пороге ухода из баскетбола, а с Леброном я играю, пока он ещё находится в прайме. Я застал не самый его пик, но знаете, с возрастом, есть вещи, в которых ты становишься лучше. Думаю, он становится лучше, поскольку ему приходится играть, меньше используя свой атлетизм. Теперь он чаще демонстрирует свои навыки в броске и посте.

Как я и сказал, я застал Коби под самый его конец карьеры. Мне тогда казалось, что он говорит на иностранном для меня языке. Затем я становился взрослее, случалась какая-то ситуация и я неожиданно вспоминал, что мне говорил Коби. И сразу понимал, что он обо всём этом мне и говорил тогда!

В детстве я был фанатом Леброна, потому стараюсь всегда научиться у него. Тоже самое я делал и с Коби. Они всегда давали мне детальные ответы, чтобы я мог стать лучше», — приводит слова Расселла HoopsHype.

Предматчевая подготовка Леброна Джеймса