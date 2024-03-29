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Дрэймонд Грин отреагировал на собственное удаление в матче с «Орландо»

Дрэймонд Грин отреагировал на собственное удаление в матче с «Орландо»
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Тяжёлый форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин прокомментировал собственное удаление в матче с «Орландо Мэджик», который прошёл вчера, 28 марта.

НБА - регулярный чемпионат
28 марта 2024, четверг. 02:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
93 : 101
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Орландо Мэджик: Энтони - 26, Банкеро - 15, Вагнер - 14, Айзек - 9, Картер - 7, Блэк - 6, Вагнер - 6, Саггс - 4, Фульц - 4, Инглс - 2, Хьюстан, Океке, Скофилд, Битадзе
Голден Стэйт Уорриорз: Уиггинс - 23, Карри - 17, Томпсон - 15, Муди - 12, Пэйтон II - 10, Джексон-Дэвис - 8, Подзиемски - 6, Луни - 4, Пол - 3, Сантос - 3, Робинсон, Шарич, Грин, Киньонес

«Я был удалён с паркете спустя четыре минуты после начала матча. Это неприемлемо. Как сказал Стеф, я должен быть на площадке. Чего бы это ни стоило, мне нужно просто оставаться в игре.

Я не реагирую на эту ситуацию слишком остро, учитывая то, что со мной происходило в начале текущего сезона. С тех пор как я вернулся, всё идёт в правильном направлении. Сейчас я споткнулся, да, нужно встать и идти дальше. Я заслужил это удаление. Нам нужно выигрывать матчи», — заявил Грин на шоу The Volume.

Грин был удалён с площадки за два технических фола, которые он получил из-за разговоров с судьями.

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