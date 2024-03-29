Дрэймонд Грин отреагировал на собственное удаление в матче с «Орландо»

Тяжёлый форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин прокомментировал собственное удаление в матче с «Орландо Мэджик», который прошёл вчера, 28 марта.

«Я был удалён с паркете спустя четыре минуты после начала матча. Это неприемлемо. Как сказал Стеф, я должен быть на площадке. Чего бы это ни стоило, мне нужно просто оставаться в игре.

Я не реагирую на эту ситуацию слишком остро, учитывая то, что со мной происходило в начале текущего сезона. С тех пор как я вернулся, всё идёт в правильном направлении. Сейчас я споткнулся, да, нужно встать и идти дальше. Я заслужил это удаление. Нам нужно выигрывать матчи», — заявил Грин на шоу The Volume.

Грин был удалён с площадки за два технических фола, которые он получил из-за разговоров с судьями.

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