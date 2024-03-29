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Дрэймонд Грин поставил рекорд НБА, связанный с быстрыми удалениями с паркета

Дрэймонд Грин поставил рекорд НБА, связанный с быстрыми удалениями с паркета
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Вчера, 28 марта, тяжёлый форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин был удалён с паркет спустя 3 минуты и 36 секунд после начала матча. Таким образом, он стал единственным игроком в истории, кто дважды в своей карьере удалялся с паркета менее, чем за четыре минуты после старта игры.

Во вчерашнем матче Грин получил два технических фола из-за разговоров с судьями. Это не помешало «Голден Стэйт» победить в матче со счётом 101:93.

НБА - регулярный чемпионат
28 марта 2024, четверг. 02:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
93 : 101
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Орландо Мэджик: Энтони - 26, Банкеро - 15, Вагнер - 14, Айзек - 9, Картер - 7, Блэк - 6, Вагнер - 6, Саггс - 4, Фульц - 4, Инглс - 2, Хьюстан, Океке, Скофилд, Битадзе
Голден Стэйт Уорриорз: Уиггинс - 23, Карри - 17, Томпсон - 15, Муди - 12, Пэйтон II - 10, Джексон-Дэвис - 8, Подзиемски - 6, Луни - 4, Пол - 3, Сантос - 3, Робинсон, Шарич, Грин, Киньонес

В прошлый раз подобное случилось с Дрэймондом в ноябре 2023 года в матче с «Миннесотой Тимбервулвз». Между игроками команд случилась потасовка, в ходе которой Грин захватил шею центрового Руди Гобера сзади, за что был удалён спустя лишь 1 минуту и 43 секунды после начала матча. За этот инцидент Грин получил дисквалификацию в пять матчей.

Неймар общается с игроками «Голден Стэйт» после матча с «Майами»

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