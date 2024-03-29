Дрэймонд Грин поставил рекорд НБА, связанный с быстрыми удалениями с паркета

Вчера, 28 марта, тяжёлый форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин был удалён с паркет спустя 3 минуты и 36 секунд после начала матча. Таким образом, он стал единственным игроком в истории, кто дважды в своей карьере удалялся с паркета менее, чем за четыре минуты после старта игры.

Во вчерашнем матче Грин получил два технических фола из-за разговоров с судьями. Это не помешало «Голден Стэйт» победить в матче со счётом 101:93.

В прошлый раз подобное случилось с Дрэймондом в ноябре 2023 года в матче с «Миннесотой Тимбервулвз». Между игроками команд случилась потасовка, в ходе которой Грин захватил шею центрового Руди Гобера сзади, за что был удалён спустя лишь 1 минуту и 43 секунды после начала матча. За этот инцидент Грин получил дисквалификацию в пять матчей.

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