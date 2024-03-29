ЦСКА отреагировал на минуту молчания в игре Евролиги из-за теракта в «Крокусе»

Московский ЦСКА прокомментировал акцию минуты молчания, которая прошла в матче регулярного чемпионата Евролиги между сербским клубом «Партизан» и греческим «Олимпиакосом». Встреча началась с минуты молчания в память о жертвах трагедии, которая произошла в концертном зале «Крокус Сити Холл».

«Россия, как крепость над пропастью, стояла и будет стоять! Москва, скорбим», — говорилось на баннерах, размещённых болельщиками на трибунах.

Фото: https://t.me/championat

«Братский «Партизан», друзья из «Олимпиакоса» и «Маккаби», спасибо вам от лица всех москвичей и россиян. Для нас очень важно, что в мире, полном хаоса, есть люди, для которых нет чужого горя. Давайте молиться, чтобы ничего подобного никогда не случилось», — говорится в сообщении ЦСКА.

Напомним, матч между «Партизаном» и «Олимпиакосом» в итоге завершился в пользу греческого куба. Счёт встречи – 74:69.

Евролига. «Партизан» — «Олимпиакос»:

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