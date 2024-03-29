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Походяев рассказал, за счёт чего «Руна» обыграла «Пари НН» в Единой лиге

Походяев рассказал, за счёт чего «Руна» обыграла «Пари НН» в Единой лиге
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Баскетболист «Руны» Данила Походяев прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против «Пари НН» (83:76).

Единая лига ВТБ . Группа Б
28 марта 2024, четверг. 20:00 МСК
Руна
Москва
Окончен
83 : 76
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Руна: Тайус - 16, Морган - 16, Иванович - 14, Хилл - 13, Янг - 7, Попов - 7, Походяев - 6, Сопин - 4, Комиссаров, Митькин, Жмако, Самойленко
Пари Нижний Новгород: Чадов - 18, Близнюк - 12, Смит - 10, Воронцевич - 10, Бабурин - 8, Новакович - 6, Стребков - 6, Ганькевич - 4, Беленицкий - 2, Ивлев, Зоткин

«Это была очень принципиальная игра для нас, потому что мы в этом году не обыгрывали «Нижний». Мы переломили игру за счёт своей защиты во второй половине, хорошо справились с «маленькими» соперника, хорошо давили на мяч. Была прекрасная командная работа, нужно всех поблагодарить за такую игру.

Сейчас мы находимся в такой ситуации, когда каждая игра важна. Главное оставлять всех себя на площадке, биться до последнего за плей-ин», — сказал Походяев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

После этого матча «Руна» располагается на пятом месте в турнирной таблице группы Б, имея в своём активе 14 побед при 21 поражении. В оставшейся части регулярки команда Эртурула Эрдогана сыграет с «Самарой», «Астаной», МБА, «Минском» и «Уралмашем».

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