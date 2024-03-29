Походяев рассказал, за счёт чего «Руна» обыграла «Пари НН» в Единой лиге

Баскетболист «Руны» Данила Походяев прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против «Пари НН» (83:76).

«Это была очень принципиальная игра для нас, потому что мы в этом году не обыгрывали «Нижний». Мы переломили игру за счёт своей защиты во второй половине, хорошо справились с «маленькими» соперника, хорошо давили на мяч. Была прекрасная командная работа, нужно всех поблагодарить за такую игру.

Сейчас мы находимся в такой ситуации, когда каждая игра важна. Главное оставлять всех себя на площадке, биться до последнего за плей-ин», — сказал Походяев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

После этого матча «Руна» располагается на пятом месте в турнирной таблице группы Б, имея в своём активе 14 побед при 21 поражении. В оставшейся части регулярки команда Эртурула Эрдогана сыграет с «Самарой», «Астаной», МБА, «Минском» и «Уралмашем».