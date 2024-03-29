Шэннон Шарп: нынешний сезон для Тейтума — это либо титул, либо катастрофа

Известный спортивный телеведущий Шэннон Шарп поделился своими рассуждениями по поводу ожиданий вокруг форварда «Бостон Селтикс» Джейсона Тейтума и о сложности выигрыша чемпионства в юном возрасте.

«Нынешний сезон для Тейтума — это либо титул, либо катастрофа. Потому что уже хватит нас кормить обещаниями!

Да, я понимаю, что в лиге никогда больше не будет Мэджика Джонсона, который в первый же свой год в НБА стал MVP финала.

Молодым баскетболистам, чтобы заменить Леброна в качестве лица лиги, нужно успеть выиграть одно или два чемпионства. Настало время этого добиваться, хотя это сейчас намного сложнее сделать, чем раньше», — заявил Шарп на подкасте Night Cap.

«Бостон» занимает первое место в лиге по соотношению побед и поражений — 57-16.

Джейсон Тейтум играет в гольф: