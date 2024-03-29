Центровой «Нью-Йорка» Айзея Хартенштайн подтвердил, что является афроамериканцем

Центровой «Нью-Йорк Никс» Айзея Хартенштайн подтвердил информацию о том, что его отец является афроамериканцем.

«Детей смешанного происхождения обычно называют светлокожими. Мой оттенок кожи ещё более светлый, чем у них. Это так, но всё равно мой отец — афроамериканец.

Когда люди узнают, что я чёрный, всё меняется. Всё настроение и атмосфера меняется, а люди начинают приветствовать меня по-другому. Изначально ко мне обращаются: «Привет, как дела?», а после новой информации я слышу в свою сторону: «Хэй, здорово, братан. Как сам?».

С Джошем Хартом вышло то же самое. Раньше он мне говорил: «Приятно видеть тебя». Как только я ему сказал, что я чёрный, всё поменялось», — заявил Хартенштайн на шоу The Roommates.

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