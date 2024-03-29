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Радиоведущий Уиллард: пора перестать считать Грина, Карри и Томпсона «Большим трио»

Радиоведущий Уиллард: пора перестать считать Грина, Карри и Томпсона «Большим трио»
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Радиоведущий программы Willard&Dibs, которая идёт на радио 95.7 The Game из города Сан-Франциско, Марк Уиллард заявил, что пора перестать воспринимать «Голден Стэйт Уорриорз» как «Большое трио».

«Пора перестать называть их «Большим трио», потому что это встаёт на пути развития «Голден Стэйт». Воспринимать их как «Большую тройку», платить и давать играть им по этому статусу… Это то, что убивает франшизу.

Они уже недостаточно хороши, недостаточно эффективны. Они до сих пор ведут себя по-чемпионски, я могу это понять, они ими являются, но в то же время сейчас их время прошло. Когда команда притворяется той командой, которой не является, это вас останавливает в прогрессе, что вызывает фрустрацию», — заявил Уиллард на программе Willard&Dibs.

Тренировка Стефена Карри и Криса Пола на базе «Голден Стэйт»:

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