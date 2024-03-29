«Зенит» поблагодарил команды за поддержку в связи с трагедией в «Крокус Сити Холле»

Пресс-служба российского баскетбольного клуба «Зенит», который представляет город Санкт-Петербург, выпустила заявление, в котором выразила благодарность за поддержку командам «Маккаби», «Олимпиакос» и «Партизан» в связи с трагедией в «Крокус Сити Холле».

«Баскетбольный клуб «Зенит» благодарит руководство, игроков, тренеров и болельщиков клубов «Партизан», «Маккаби», «Олимпиакос» за проявленную солидарность к российскому народу в связи с трагическими событиями, произошедшими 22 марта 2024 года в «Крокус Сити Холле», — сказано в пресс-релизе клуба.

22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл», расположенном рядом с МКАД в Красногорске (Московская область), произошла стрельба и прогремел взрыв.