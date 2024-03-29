Ти Джей Паркер подал судебный иск против АСВЕЛа

Бывший баскетболист француз Ти Джей Паркер собирается обращаться в суд с требованием выплаты денежной компенсации со стороны клуба АСВЕЛ.

Согласно данным издания Le Progres, дата заседания по данному делу назначена на середину июня, чтобы за время ожидания начала процесса стороны смогли урегулировать данный вопрос мирно.

Напомним, Ти Джей Паркер являлся тренером команды АСВЕЛ на протяжении трёх лет (с 2020 до 2023 года). Он был уволен руководством клуба из-за неудачного старта команды в начале сезона-2023/2024. Тогда команда АСВЕЛ уступила в четырёх матчах подряд.

Следующую игру АСВЕЛ проведёт в рамках 33-го тура регулярного чемпионата Евролиги против испанского клуба «Валенсия» 4 апреля.