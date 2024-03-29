НБА обновила свой рейтинг MVP: Никола Йокич остаётся лидером топа

Национальная баскетбольная ассоциация обновила свой рейтинг самых ценных игроков. Яннис Адетокунбо уступил третью строчку Шею Гилджес-Александеру, а Никола Йокич продолжает безоговорочно лидировать.

На этой неделе Никола Йокич в составе «Денвер Наггетс» смог победить «Мемфис Гриззлиз», но вскоре уступил в очной встрече «Финикс Санз». Несмотря на поражение, двукратный MVP Никола Йокич остаётся фаворитом на завоевание звания в этом году.

Разыгрывающий команды «Оклахома Сити-Тандер» Шей Гилджес-Александер уступил свою позицию Луке Дончичу и стал замыкающим топовой тройки. До конца регулярного чемпионата осталось 23 дня.

Никола Йокич, «Денвер Наггетс» Лука Дончич, «Даллас Маверикс» Шей Гилджес-Александер, «Оклахома Сити-Тандер» Яннис Адетокунбо, «Милуоки Бакс» Джейсон Тейтум, «Бостон Селтикс» Домантас Сабонис, «Сакраменто Кингз» Кевин Дюрант, «Финикс Санз» Дэвин Букер, «Финикс Санз» Энтони Дэвис, «Лос-Анджелес Лейкерс» Кавай Леонард, «Лос-Анджелес Клипперс»