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НБА обновила свой рейтинг MVP: Никола Йокич остаётся лидером топа

НБА обновила свой рейтинг MVP: Никола Йокич остаётся лидером топа
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Национальная баскетбольная ассоциация обновила свой рейтинг самых ценных игроков. Яннис Адетокунбо уступил третью строчку Шею Гилджес-Александеру, а Никола Йокич продолжает безоговорочно лидировать.

На этой неделе Никола Йокич в составе «Денвер Наггетс» смог победить «Мемфис Гриззлиз», но вскоре уступил в очной встрече «Финикс Санз». Несмотря на поражение, двукратный MVP Никола Йокич остаётся фаворитом на завоевание звания в этом году.

Разыгрывающий команды «Оклахома Сити-Тандер» Шей Гилджес-Александер уступил свою позицию Луке Дончичу и стал замыкающим топовой тройки. До конца регулярного чемпионата осталось 23 дня.

  1. Никола Йокич, «Денвер Наггетс»
  2. Лука Дончич, «Даллас Маверикс»
  3. Шей Гилджес-Александер, «Оклахома Сити-Тандер»
  4. Яннис Адетокунбо, «Милуоки Бакс»
  5. Джейсон Тейтум, «Бостон Селтикс»
  6. Домантас Сабонис, «Сакраменто Кингз»
  7. Кевин Дюрант, «Финикс Санз»
  8. Дэвин Букер, «Финикс Санз»
  9. Энтони Дэвис, «Лос-Анджелес Лейкерс»
  10. Кавай Леонард, «Лос-Анджелес Клипперс»
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