НБА обновила свой рейтинг MVP: Никола Йокич остаётся лидером топа

Национальная баскетбольная ассоциация обновила свой рейтинг самых ценных игроков. Яннис Адетокунбо уступил третью строчку Шею Гилджес-Александеру, а Никола Йокич продолжает безоговорочно лидировать.
На этой неделе Никола Йокич в составе «Денвер Наггетс» смог победить «Мемфис Гриззлиз», но вскоре уступил в очной встрече «Финикс Санз». Несмотря на поражение, двукратный MVP Никола Йокич остаётся фаворитом на завоевание звания в этом году.
Разыгрывающий команды «Оклахома Сити-Тандер» Шей Гилджес-Александер уступил свою позицию Луке Дончичу и стал замыкающим топовой тройки. До конца регулярного чемпионата осталось 23 дня.
- Никола Йокич, «Денвер Наггетс»
- Лука Дончич, «Даллас Маверикс»
- Шей Гилджес-Александер, «Оклахома Сити-Тандер»
- Яннис Адетокунбо, «Милуоки Бакс»
- Джейсон Тейтум, «Бостон Селтикс»
- Домантас Сабонис, «Сакраменто Кингз»
- Кевин Дюрант, «Финикс Санз»
- Дэвин Букер, «Финикс Санз»
- Энтони Дэвис, «Лос-Анджелес Лейкерс»
- Кавай Леонард, «Лос-Анджелес Клипперс»