Форвард «Фенербахче» установил новый рекорд Евролиги по очкам за матч

Лёгкий форвард турецкого «Фенербахче» американец Найджел Хэйс установил новый рекорд Евролиги по очкам за матч. Он набрал 50 результативных баллов во встрече 32-го тура регулярного чемпионата турнира, в которой «Фенербахче» одолел немецкую «Альбу» со счётом 103:68.

Предыдущий рекорд принадлежал защитнику турецкого «Анадолу Эфес» Шейну Ларкину, который набрал 49 очков в сезоне-2019/2020 в матче регулярного чемпионата с мюнхенской «Баварией». Тогда «Анадолу» одержал победу со счётом 104:75.

В данный момент «Фенербахче» находится на пятой строчке турнирной таблицы Евролиги. Турецкая команда одержала 20 побед и потерпела 12 поражений после 32 проведённых матчей.