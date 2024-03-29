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Форвард «Фенербахче» установил новый рекорд Евролиги по очкам за матч

Форвард «Фенербахче» установил новый рекорд Евролиги по очкам за матч
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Лёгкий форвард турецкого «Фенербахче» американец Найджел Хэйс установил новый рекорд Евролиги по очкам за матч. Он набрал 50 результативных баллов во встрече 32-го тура регулярного чемпионата турнира, в которой «Фенербахче» одолел немецкую «Альбу» со счётом 103:68.

Предыдущий рекорд принадлежал защитнику турецкого «Анадолу Эфес» Шейну Ларкину, который набрал 49 очков в сезоне-2019/2020 в матче регулярного чемпионата с мюнхенской «Баварией». Тогда «Анадолу» одержал победу со счётом 104:75.

В данный момент «Фенербахче» находится на пятой строчке турнирной таблицы Евролиги. Турецкая команда одержала 20 побед и потерпела 12 поражений после 32 проведённых матчей.

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