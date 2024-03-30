«Бешикташ» одолел «Бурк» и сравнял счёт в серии 1/2 финала Еврокубка

Вчера, 29 марта, состоялся второй матч полуфинальной серии баскетбольного Еврокубка между стамбульским «Бешикташем» и французским «Бурком». Встреча прошла в Стамбуле (Турция). Хозяева одержали победу со счётом 82:71.

Стартовую четверть «Бешикташ» выиграл с минимальным преимуществом в счёте — 19:18. К большому перерыву лидерством завладел «Бурк». В третьей четверти команда из Стамбула перехватила инициативу, а затем в заключительной 10-минутке довела матч до победы.

Таким образом, «Бешикташ» сравнял счёт в серии с «Бурком» — 1:1. Напомним, в первом матче французский коллектив одержал победу со счётом 86:74. Финалист Еврокубка определится в среду, 3 апреля, в третьем матче между этими командами.