«Бешикташ» одолел «Бурк» и сравнял счёт в серии 1/2 финала Еврокубка
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Вчера, 29 марта, состоялся второй матч полуфинальной серии баскетбольного Еврокубка между стамбульским «Бешикташем» и французским «Бурком». Встреча прошла в Стамбуле (Турция). Хозяева одержали победу со счётом 82:71.
Стартовую четверть «Бешикташ» выиграл с минимальным преимуществом в счёте — 19:18. К большому перерыву лидерством завладел «Бурк». В третьей четверти команда из Стамбула перехватила инициативу, а затем в заключительной 10-минутке довела матч до победы.
Таким образом, «Бешикташ» сравнял счёт в серии с «Бурком» — 1:1. Напомним, в первом матче французский коллектив одержал победу со счётом 86:74. Финалист Еврокубка определится в среду, 3 апреля, в третьем матче между этими командами.
Еврокубок . 1/2 финала. 2-й матч
29 марта 2024, пятница. 20:45 МСК
Бешикташ
Стамбул, Турция
Окончен
82 : 71
Бурк
Бурк-ан-Брес, Франция
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