Результаты всех матчей Евролиги 29 марта, турнирная таблица
Поделиться
Вчера, 29 марта, состоялось три матча в рамках 32-го тура баскетбольной Евролиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
29 марта, результаты игрового дня:
- «Фенербахче» (Турция) — «Альба» (Германия) — 103:68.
- «Виртус» (Италия) — «Панатинаикос» (Греция) — 79:81.
- «Реал» Мадрид (Испания) — «Црвена Звезда» (Сербия) — 101:94.
Евролига . Регулярный чемпионат. 32-й тур
29 марта 2024, пятница. 20:45 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
103 : 68
Альба
Берлин, Германия
Фенербахче: Мотли, Хазер, Уилбекин, Шанлы, Папаяннис, Хэйс, Биберович, Пьерр, Дорси, Калатес, Мадар, Сестина
Альба: Браун, Ветцель, Делов, Маттиссек, Шнайдер, Томас, Херманнссон, Никич, Самар, Олинде, Кумадже, Бин
Евролига . Регулярный чемпионат. 32-й тур
29 марта 2024, пятница. 22:30 МСК
Виртус Болонья
Болонья, Италия
Окончен
79 : 81
Панатинаикос
Афины, Греция
Виртус Болонья: Лундберг, Белинелли, Пайола, Добрич, Ломаж, Шенгелия, Хэкетт, Мики, Полонара, Жижич, Данстон, Абасс
Панатинаикос: Калаицакис, Вильдоса, Бальцеровски, Слукас, Папапетру, Грант, Нанн, Лессор, Адетокунбо, Григонис, Эрнангомес, Митоглу
Евролига . Регулярный чемпионат. 32-й тур
29 марта 2024, пятница. 22:30 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
101 : 94
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Реал Мадрид: Козёр, Фернандес, Абальде, Гонсалес, Хезонья, Алосен, Родригес, Тавареш, Льюль, Ябуселе, Ндиайе, Муса
Црвена Звезда: Смарт, Лазаревич, Ханга, Давидовац, Митрович , Лазич, Тоби, Боломбой, Илич, Недович, Гедрайтис, Гиллеспи
Отметим, что американский лёгкий форвард «Фенербахче» Найджел Хэйс установил новый рекорд Евролиги по количеству очков за матч в игре с берлинской «Альбой». Он набрал 50 результативных баллов в прошедшей встрече.
В данный момент мадридский «Реал» уверенно возглавляет турнирную таблицу Евролиги. Команда одержала 26 побед и потерпела шесть поражений.
Смотри баскетбольную Евролигу эксклюзивно в Okko.
Комментарии
- 30 марта 2024
-
00:40
-
00:18
- 29 марта 2024
-
23:28
-
22:47
-
21:58
-
21:00
-
20:59
-
19:26
-
18:21
-
17:17
-
16:42
-
16:27
-
15:40
-
15:07
-
14:30
-
14:19
-
13:42
-
13:31
-
13:02
-
12:43
-
11:58
-
11:31
-
11:20
-
10:35
-
10:24
-
10:14
-
09:53
-
09:35
-
09:16
-
07:30
-
06:05
-
05:39
-
05:27
-
05:23
-
05:17