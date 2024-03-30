Результаты всех матчей Евролиги 29 марта, турнирная таблица

Вчера, 29 марта, состоялось три матча в рамках 32-го тура баскетбольной Евролиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

29 марта, результаты игрового дня:

«Фенербахче» (Турция) — «Альба» (Германия) — 103:68.

«Виртус» (Италия) — «Панатинаикос» (Греция) — 79:81.

«Реал» Мадрид (Испания) — «Црвена Звезда» (Сербия) — 101:94.

Отметим, что американский лёгкий форвард «Фенербахче» Найджел Хэйс установил новый рекорд Евролиги по количеству очков за матч в игре с берлинской «Альбой». Он набрал 50 результативных баллов в прошедшей встрече.

В данный момент мадридский «Реал» уверенно возглавляет турнирную таблицу Евролиги. Команда одержала 26 побед и потерпела шесть поражений.