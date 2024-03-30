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Результаты всех матчей Евролиги 29 марта, турнирная таблица

Результаты всех матчей Евролиги 29 марта, турнирная таблица
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Вчера, 29 марта, состоялось три матча в рамках 32-го тура баскетбольной Евролиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

29 марта, результаты игрового дня:

  • «Фенербахче» (Турция) — «Альба» (Германия) — 103:68.
  • «Виртус» (Италия) — «Панатинаикос» (Греция) — 79:81.
  • «Реал» Мадрид (Испания) — «Црвена Звезда» (Сербия) — 101:94.
Евролига . Регулярный чемпионат. 32-й тур
29 марта 2024, пятница. 20:45 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
103 : 68
Альба
Берлин, Германия
Фенербахче: Мотли, Хазер, Уилбекин, Шанлы, Папаяннис, Хэйс, Биберович, Пьерр, Дорси, Калатес, Мадар, Сестина
Альба: Браун, Ветцель, Делов, Маттиссек, Шнайдер, Томас, Херманнссон, Никич, Самар, Олинде, Кумадже, Бин
Евролига . Регулярный чемпионат. 32-й тур
29 марта 2024, пятница. 22:30 МСК
Виртус Болонья
Болонья, Италия
Окончен
79 : 81
Панатинаикос
Афины, Греция
Виртус Болонья: Лундберг, Белинелли, Пайола, Добрич, Ломаж, Шенгелия, Хэкетт, Мики, Полонара, Жижич, Данстон, Абасс
Панатинаикос: Калаицакис, Вильдоса, Бальцеровски, Слукас, Папапетру, Грант, Нанн, Лессор, Адетокунбо, Григонис, Эрнангомес, Митоглу
Евролига . Регулярный чемпионат. 32-й тур
29 марта 2024, пятница. 22:30 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
101 : 94
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Реал Мадрид: Козёр, Фернандес, Абальде, Гонсалес, Хезонья, Алосен, Родригес, Тавареш, Льюль, Ябуселе, Ндиайе, Муса
Црвена Звезда: Смарт, Лазаревич, Ханга, Давидовац, Митрович , Лазич, Тоби, Боломбой, Илич, Недович, Гедрайтис, Гиллеспи

Отметим, что американский лёгкий форвард «Фенербахче» Найджел Хэйс установил новый рекорд Евролиги по количеству очков за матч в игре с берлинской «Альбой». Он набрал 50 результативных баллов в прошедшей встрече.

В данный момент мадридский «Реал» уверенно возглавляет турнирную таблицу Евролиги. Команда одержала 26 побед и потерпела шесть поражений.

Турнирная таблица Евролиги
Календарь Евролиги
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