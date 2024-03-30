Стал известен первый финалист баскетбольного Еврокубка

Завершился второй матч полуфинальной серии баскетбольного Еврокубка между английской командой «Лондон Лайонс» и французским коллективом «Париж». Встреча прошла в Лондоне (Великобритания). Гости одержали победу со счётом 93:85 и вышли в финал турнира.

Стартовую четверть парижане выиграли с разницей в два очка — 21:19. К большому перерыву лондонцы завладели преимуществом в шесть очков. Однако по итогам третьей четверти «Париж» вновь вышёл вперёд, а затем в заключительной 10-минутке довёл дело до победного результата.

Напомним, в первой встрече полуфинальной серии «Париж» одержал победу со счётом 99:86. Серия длилась до двух побед. В финале Еврокубка французская команда встретится с победителем пары «Бешикташ» (Турция) — «Бурк» (Франция).