Стал известен первый финалист баскетбольного Еврокубка
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Завершился второй матч полуфинальной серии баскетбольного Еврокубка между английской командой «Лондон Лайонс» и французским коллективом «Париж». Встреча прошла в Лондоне (Великобритания). Гости одержали победу со счётом 93:85 и вышли в финал турнира.
Стартовую четверть парижане выиграли с разницей в два очка — 21:19. К большому перерыву лондонцы завладели преимуществом в шесть очков. Однако по итогам третьей четверти «Париж» вновь вышёл вперёд, а затем в заключительной 10-минутке довёл дело до победного результата.
Еврокубок . 1/2 финала. 2-й матч
29 марта 2024, пятница. 22:30 МСК
Лондон Лайонс
Лондон, Великобритания
Окончен
85 : 93
Париж
Париж, Франция
Напомним, в первой встрече полуфинальной серии «Париж» одержал победу со счётом 99:86. Серия длилась до двух побед. В финале Еврокубка французская команда встретится с победителем пары «Бешикташ» (Турция) — «Бурк» (Франция).
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