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Индиана Пэйсерс — Лос-Анджелес Лейкерс 109:90, как сыграли, кто победил, результат матча регулярки НБА 30 марта

Дабл-дабл Леброна не помог «Лейкерс» переиграть «Индиану»
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В ночь с 29 на 30 марта мск на паркете «Банкерс Лайф Филдхауса» в американском Индианаполисе завершился матч регулярного чемпионата НБА «Индиана Пэйсерс» — «Лос-Анджелес Лейкерс». Со счётом 109:90 победу одержали хозяева площадки.

НБА - регулярный чемпионат
30 марта 2024, суббота. 02:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
109 : 90
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Индиана Пэйсерс: Сиакам - 22, Халибёртон - 21, Макконнелл - 16, Несмит - 12, Нембард - 10, Тёрнер - 10, Топпин - 7, Шиппард - 7, Смит - 4, Уокер, Джонсон, Макдермотт, Джексон
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 24, Ривз - 16, Джеймс - 16, Хатимура - 14, Расселл - 6, Принс - 5, Динвидди - 5, Кристи - 2, Хэйс - 2, Реддиш, Каслтон, Льюис

В составе гостей дабл-дабл оформил 39-летний форвард Леброн Джеймс, на счету которого 16 набранных очков, 10 подборов и восемь результативных передач. Помимо Леброна дабл-даблы оформили ещё три баскетболиста — игроки «Лейкерс» Энтони Дэвис (24 очка + 15 подборов + три передачи) и Остин Ривз (16 очков + 13 подборов + шесть передач), а также Паскаль Сиакам из «Индианы» (22 очка + 11 подборов + шесть передач).

Это поражение оборвало пятиматчевую победную серию «Лейкерс» в регулярном чемпионате НБА.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица
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