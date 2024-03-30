Дабл-дабл Леброна не помог «Лейкерс» переиграть «Индиану»

В ночь с 29 на 30 марта мск на паркете «Банкерс Лайф Филдхауса» в американском Индианаполисе завершился матч регулярного чемпионата НБА «Индиана Пэйсерс» — «Лос-Анджелес Лейкерс». Со счётом 109:90 победу одержали хозяева площадки.

В составе гостей дабл-дабл оформил 39-летний форвард Леброн Джеймс, на счету которого 16 набранных очков, 10 подборов и восемь результативных передач. Помимо Леброна дабл-даблы оформили ещё три баскетболиста — игроки «Лейкерс» Энтони Дэвис (24 очка + 15 подборов + три передачи) и Остин Ривз (16 очков + 13 подборов + шесть передач), а также Паскаль Сиакам из «Индианы» (22 очка + 11 подборов + шесть передач).

Это поражение оборвало пятиматчевую победную серию «Лейкерс» в регулярном чемпионате НБА.