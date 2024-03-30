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Дабл-дабл Эвана Мобли помог «Кливленду» обыграть «Филадельфию»

Дабл-дабл Эвана Мобли помог «Кливленду» обыграть «Филадельфию»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Кливленд Кавальерс» принимала «Филадельфию Сиксерс». Встреча прошла в Кливленде (США) на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» и закончилась победой хозяев со счётом 117:114.

НБА - регулярный чемпионат
30 марта 2024, суббота. 02:30 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
117 : 114
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Кливленд Кавальерс: Ньянг - 25, Мобли - 20, Страс - 15, Гарлэнд - 14, Меррилл - 13, Аллен - 13, Митчелл - 12, Моррис - 3, Окоро - 2, Томпсон, Джонс
Филадельфия Сиксерс: Лоури - 23, Харрис - 21, Макси - 16, Бамба - 14, Рид - 12, Хилд - 10, Батюм - 8, Убре - 4, Каунсил - 4, Пэйн - 2, Мартин, Уилсон

Лучшей результативностью в составе победителей отметился форвард Эван Мобли, который записал на свой счёт дабл-дабл: 20 очков, 11 подборов и три передачи. Отметим также выступление лёгкого форварда Жоржа Ньянга, который набрал 25 очков.

Самым результативным в составе «Филадельфии» стал разыгрывающий Кайл Лоури, который набрал 23 очка, сделал три подбора и шесть передач. В следующей игре «Кливленд» встретится с «Денвером», а «Филадельфия» проведёт матч с «Торонто».

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