Дабл-дабл Эвана Мобли помог «Кливленду» обыграть «Филадельфию»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Кливленд Кавальерс» принимала «Филадельфию Сиксерс». Встреча прошла в Кливленде (США) на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» и закончилась победой хозяев со счётом 117:114.

Лучшей результативностью в составе победителей отметился форвард Эван Мобли, который записал на свой счёт дабл-дабл: 20 очков, 11 подборов и три передачи. Отметим также выступление лёгкого форварда Жоржа Ньянга, который набрал 25 очков.

Самым результативным в составе «Филадельфии» стал разыгрывающий Кайл Лоури, который набрал 23 очка, сделал три подбора и шесть передач. В следующей игре «Кливленд» встретится с «Денвером», а «Филадельфия» проведёт матч с «Торонто».

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