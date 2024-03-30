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Новичок «Портленда» Хендерсон установил антирекорд НБА по одному из показателей

Новичок «Портленда» Хендерсон установил антирекорд НБА по одному из показателей
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Разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Скут Хендерсон принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Майами Хит», в котором его команда потерпела разгромное поражение со счётом 82:142.

НБА - регулярный чемпионат
30 марта 2024, суббота. 03:00 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
142 : 82
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Майами Хит: Брайант - 26, Розир - 22, Адебайо - 21, Хайсмит - 20, Миллз - 17, Жакез-мл. - 12, Батлер - 8, Райт - 5, Йович - 5, Кэйн - 3, Мартин - 3, Лав, Робинсон
Портленд Трэйл Блэйзерс: Хендерсон - 20, Эйтон - 18, Бэнтон - 12, Мюррэй - 11, Рит - 6, Рупер - 6, Уокер - 4, Баджи - 3, Минайя - 2, Саймонс, Тибулл, Шарп

Хендерсон, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 41 минуту, набрав суммарно 20 очков (8 из 18 с игры, где 1 из 5 — трёхочковые), семь подборов, шесть результативных передач, два перехвата и один блок-шот. Показатель «плюс-минус» разыгрывающего по итогам встречи составил «-58».

Таким образом, 20-летний баскетболист установил антирекорд НБА по показатель «плюс-минус». Отметим, что в четвёрку худших также входят Майлз Бриджес («-57» в 2023 году), всё тот же Скут Хендерсон («-56» в 2024-м) и Джеремия Робинсон-Эрл («-56» в 2021-м). Хендерсон проводит свой первый сезон в НБА.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица
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