Новичок «Портленда» Хендерсон установил антирекорд НБА по одному из показателей

Разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Скут Хендерсон принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Майами Хит», в котором его команда потерпела разгромное поражение со счётом 82:142.

Хендерсон, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 41 минуту, набрав суммарно 20 очков (8 из 18 с игры, где 1 из 5 — трёхочковые), семь подборов, шесть результативных передач, два перехвата и один блок-шот. Показатель «плюс-минус» разыгрывающего по итогам встречи составил «-58».

Таким образом, 20-летний баскетболист установил антирекорд НБА по показатель «плюс-минус». Отметим, что в четвёрку худших также входят Майлз Бриджес («-57» в 2023 году), всё тот же Скут Хендерсон («-56» в 2024-м) и Джеремия Робинсон-Эрл («-56» в 2021-м). Хендерсон проводит свой первый сезон в НБА.