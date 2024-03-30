Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Оклахома» дома одержала победу над «Финиксом», у Кевина Дюранта 26 очков

Сегодня, 30 марта, в Оклахоме состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), где встретились местный «Оклахома-Сити Тандер» и «Финикс Санз». Хозяева одержали победу со счётом 128:103.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант. На его счету 26 очков, шесть подборов и одна результативная передача. Его партнёр по команде защитник Брэдли Бил отметился 15 очками, тремя подборами и двумя передачами.

Самым результативным в составе «Оклахомы» стал защитник Джош Гидди. Он набрал 23 очка, совершил семь подборов и отдал десять передач. Центровой Чет Холмгрен отметился 20 очками, шестью подборами и двумя передачами.

После 73 матчей «Оклахома лидирует в Западной конференции с 51 победой и 22 поражениями. «Финикс Санз» занимает восьмое место с 43 победами в 74 играх.