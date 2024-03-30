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Оклахома — Финикс Санз 128:103, как сыграли, кто победил, результат матча регулярного чемпионата НБА 30 марта

«Оклахома» дома одержала победу над «Финиксом», у Кевина Дюранта 26 очков
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Сегодня, 30 марта, в Оклахоме состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), где встретились местный «Оклахома-Сити Тандер» и «Финикс Санз». Хозяева одержали победу со счётом 128:103.

НБА - регулярный чемпионат
30 марта 2024, суббота. 03:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
128 : 103
Финикс Санз
Финикс
Оклахома-Сити Тандер: Гидди - 23, Холмгрен - 20, Уильямс - 16, Уоллес - 16, Уиггинс - 15, Джо - 14, Дорт - 11, Уильямс - 6, Хэйворд - 4, Уильямс - 3, Бийомбо, Мускала
Финикс Санз: Дюрант - 26, Бил - 15, Букер - 14, Аллен - 13, Литтл - 7, Гордон - 6, Окоги - 5, Томас - 5, О'Нил - 5, Нуркич - 5, Родди - 2, Бол, Ойбанкс, Азубуике, Янг

Самым результативным игроком матча стал форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант. На его счету 26 очков, шесть подборов и одна результативная передача. Его партнёр по команде защитник Брэдли Бил отметился 15 очками, тремя подборами и двумя передачами.

Самым результативным в составе «Оклахомы» стал защитник Джош Гидди. Он набрал 23 очка, совершил семь подборов и отдал десять передач. Центровой Чет Холмгрен отметился 20 очками, шестью подборами и двумя передачами.

После 73 матчей «Оклахома лидирует в Западной конференции с 51 победой и 22 поражениями. «Финикс Санз» занимает восьмое место с 43 победами в 74 играх.

Регулярка НБА. Календарь
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