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Сан-Антонио – Нью-Йорк 130:126 (ОТ), как сыграли, кто победил, результат матча регулярного чемпионата НБА 30 марта

61 очко Брансона не помогло «Нью-Йорку» в овертайме обыграть «Сан-Антонио»
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Сегодня, 30 марта, в Сан-Антонио состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), где встретились местный «Сан-Антонио Спёрс» и «Нью-Йорк Никс». Хозяева одержали победу со счётом 130:126 (ОТ).

НБА - регулярный чемпионат
30 марта 2024, суббота. 03:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
130 : 126
ОТ
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 40, Васселл - 23, Джонсон - 17, Джонс - 13, Шампани - 12, Брэнэм - 10, Сохан - 4, Уэсли - 4, Осман - 4, Коллинс - 3, Грэм, Мамукелашвили
Нью-Йорк Никс: Брансон - 61, Дивинченцо - 20, Харт - 12, Макбрайд - 7, Робинсон - 7, Хартенштайн - 7, Ачиува - 6, Богданович - 4, Милтон - 2, Бёркс, Джеффрис, Дьяките, Симс

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Нью-Йорка» Джейлен Брансон. На его счету 61 очко, четыре подбора и шесть результативных передач. Его партнёр по команде защитник Донте Дивинченцо отметился 20 очками, шестью подборами и двумя передачами.

Самым результативным в составе «Сан-Антонио» стал центровой Виктор Вембаньяма. Он набрал 40 очков, совершил 20 подборов и отдал семь передач. Защитник Девин Васселл отметился 23 очками, двумя подборами и семью передачами.

После 74 матчей «Сан-Антонио» занимает последнее 15-е место в Западной конференции с 18 победами и 56 поражениями. «Нью-Йорк» расположился на четвёртой строчке Восточной конференции с 44 победами в 73 играх.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

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