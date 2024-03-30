61 очко Брансона не помогло «Нью-Йорку» в овертайме обыграть «Сан-Антонио»

Сегодня, 30 марта, в Сан-Антонио состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), где встретились местный «Сан-Антонио Спёрс» и «Нью-Йорк Никс». Хозяева одержали победу со счётом 130:126 (ОТ).

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Нью-Йорка» Джейлен Брансон. На его счету 61 очко, четыре подбора и шесть результативных передач. Его партнёр по команде защитник Донте Дивинченцо отметился 20 очками, шестью подборами и двумя передачами.

Самым результативным в составе «Сан-Антонио» стал центровой Виктор Вембаньяма. Он набрал 40 очков, совершил 20 подборов и отдал семь передач. Защитник Девин Васселл отметился 23 очками, двумя подборами и семью передачами.

После 74 матчей «Сан-Антонио» занимает последнее 15-е место в Западной конференции с 18 победами и 56 поражениями. «Нью-Йорк» расположился на четвёртой строчке Восточной конференции с 44 победами в 73 играх.

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