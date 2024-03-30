32 очка Николы Йокича не помогли «Денверу» обыграть «Миннесоту»

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Сегодня, 30 марта, в Денвере состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), где встретились местный «Денвер Наггетс» и «Миннесота Тимбервулвз». Гости одержали победу со счётом 111:98.

Самым результативным игроком матча стал центровой «Денвера» Никола Йокич. На его счету 32 очка, 10 подборов и пять результативных передач. Его партнёр по команде форвард Аарон Гордон отметился 14 очками, семью подборами и четырьмя передачами.

Самым результативным в составе «Миннесоты» стал защитник Энтони Эдвардс. Набрал 25 очков, совершил пять подборов и отдал пять передач. Разыгрывающий Майк Конли отметился 23 очками, тремя подборами и восемью передачами.

После 73 матчей «Миннесота» лидирует в Западной конференции с 51 победой и 22 поражениями. «Денвер» расположился на третьей строчке с 51 победой в 74 играх.

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