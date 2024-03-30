Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
УНИКС — Парма. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Денвер – Миннесота 111:98, как сыграли, кто победил, результат матча регулярного чемпионата НБА 30 марта

32 очка Николы Йокича не помогли «Денверу» обыграть «Миннесоту»
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 30 марта, в Денвере состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), где встретились местный «Денвер Наггетс» и «Миннесота Тимбервулвз». Гости одержали победу со счётом 111:98.

НБА - регулярный чемпионат
30 марта 2024, суббота. 04:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
98 : 111
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Денвер Наггетс: Йокич - 32, Портер - 14, Гордон - 14, Джексон - 12, Джордан - 11, Браун - 8, Холидэй - 5, Тайсон - 2, Строутер, Колдуэлл-Поуп, Уотсон, Ки, Гиллеспи, Пикетт, Хафф
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 25, Конли - 23, Гобер - 21, Макдэниелс - 17, Рид - 7, Александер-Уолкер - 6, Андерсон - 5, Маклафлин - 5, Моррис - 2, Мур, Майнотт, Уоррен, Миллер, Гарза

Самым результативным игроком матча стал центровой «Денвера» Никола Йокич. На его счету 32 очка, 10 подборов и пять результативных передач. Его партнёр по команде форвард Аарон Гордон отметился 14 очками, семью подборами и четырьмя передачами.

Самым результативным в составе «Миннесоты» стал защитник Энтони Эдвардс. Набрал 25 очков, совершил пять подборов и отдал пять передач. Разыгрывающий Майк Конли отметился 23 очками, тремя подборами и восемью передачами.

После 73 матчей «Миннесота» лидирует в Западной конференции с 51 победой и 22 поражениями. «Денвер» расположился на третьей строчке с 51 победой в 74 играх.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Мы хотим спросить вас о некоторых продуктах «Чемпионата»: вы можете сделать сайт лучше

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android