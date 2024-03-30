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30 очков Кайри Ирвинга помогли «Далласу» обыграть «Сакраменто»

30 очков Кайри Ирвинга помогли «Далласу» обыграть «Сакраменто»
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Сегодня, 30 марта, в Сакраменто состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), где встретились местный «Сакраменто Кингз» и «Даллас Маверикс. Гости одержали победу со счётом 107:103.

НБА - регулярный чемпионат
30 марта 2024, суббота. 05:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
103 : 107
Даллас Маверикс
Даллас
Сакраменто Кингз: Фокс - 23, Барнс - 20, Эллис - 16, Сабонис - 13, Мюррэй - 12, Эдвардс - 9, Митчелл - 8, Монк - 2, Макги, Дуарте, Джонс, Лень
Даллас Маверикс: Ирвинг - 30, Дончич - 26, Лайвли - 12, Экзам - 8, Вашингтон - 7, Джонс - 7, Гэффорд - 6, Клебер - 6, Хардуэй-младший - 5, Харди, Пауэлл, Лоусон, Моррис

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Далласа» Кайри Ирвинг. На его счету 30 очков, три подбора и две результативные передачи. Его партнёр по команде разыгрывающий Лука Дончич отметился 26 очками, девятью подборами и 12 передачами.

Самым результативным в составе «Сакраменто» стал ДеАарон Фокс. Он набрал 23 очка, шесть подборов, пять передач. Форвард Харрисон Барнс отметился 20 очками, шестью подборами и двумя передачами.

После 73 матчей «Даллас» занимает шестое место в Западной конференции с 44 победами и 29 поражениями. «Сакраменто» расположился на восьмой строчке с 42 победами в 73 играх.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица
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