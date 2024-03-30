30 очков Кайри Ирвинга помогли «Далласу» обыграть «Сакраменто»

Сегодня, 30 марта, в Сакраменто состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), где встретились местный «Сакраменто Кингз» и «Даллас Маверикс. Гости одержали победу со счётом 107:103.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Далласа» Кайри Ирвинг. На его счету 30 очков, три подбора и две результативные передачи. Его партнёр по команде разыгрывающий Лука Дончич отметился 26 очками, девятью подборами и 12 передачами.

Самым результативным в составе «Сакраменто» стал ДеАарон Фокс. Он набрал 23 очка, шесть подборов, пять передач. Форвард Харрисон Барнс отметился 20 очками, шестью подборами и двумя передачами.

После 73 матчей «Даллас» занимает шестое место в Западной конференции с 44 победами и 29 поражениями. «Сакраменто» расположился на восьмой строчке с 42 победами в 73 играх.