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Все результаты игрового дня НБА 30 марта

Все результаты игрового дня НБА 30 марта
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Сегодня, 30 марта, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели 12 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Все результаты игрового дня НБА 30 марта

  • «Орландо Мэджик» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 97:100.
  • «Индиана Пэйсерс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 109:90.
  • «Вашингтон Уизардс» — «Детройт Пистонс» — 87:96.
  • «Шарлотт Хорнетс» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 97:115.
  • «Бруклин Нетс» — «Чикаго Буллз» — 125:108.
  • «Кливленд Кавальерс» — «Филадельфия Сиксерс» — 117:114.
  • «Сан-Антонио Спёрс» — «Нью-Йорк Никс» — 130:126 (ОТ).
  • «Майами Хит» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 142:82.
  • «Оклахома-Сити Тандер» — «Финикс Санз» — 128:103.
  • «Денвер Наггетс» — «Миннесота Тимбервулвз» — 98:111.
  • «Юта Джаз» — «Хьюстон Рокетс» — 100:101.
  • «Сакраменто Кингз» — «Даллас Маверикс» — 103:107.

Среди ярких индивидуальных перформансов стоит отметить игру разыгрывающего «Нью-Йорка» Джейлена Брансона. На его счету 61 очко, четыре подбора и шесть результативных передач. Также стоит упомянуть центрового «Сан-Антонио» Янниса Адетокунбо. Он набрал 40 очков, совершил 20 подборов и отдал семь передач.

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