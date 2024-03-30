Сегодня, 30 марта, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели 12 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.

Все результаты игрового дня НБА 30 марта

«Орландо Мэджик» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 97:100.

«Индиана Пэйсерс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 109:90.

«Вашингтон Уизардс» — «Детройт Пистонс» — 87:96.

«Шарлотт Хорнетс» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 97:115.

«Бруклин Нетс» — «Чикаго Буллз» — 125:108.

«Кливленд Кавальерс» — «Филадельфия Сиксерс» — 117:114.

«Сан-Антонио Спёрс» — «Нью-Йорк Никс» — 130:126 (ОТ).

«Майами Хит» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 142:82.

«Оклахома-Сити Тандер» — «Финикс Санз» — 128:103.

«Денвер Наггетс» — «Миннесота Тимбервулвз» — 98:111.

«Юта Джаз» — «Хьюстон Рокетс» — 100:101.

«Сакраменто Кингз» — «Даллас Маверикс» — 103:107.

Среди ярких индивидуальных перформансов стоит отметить игру разыгрывающего «Нью-Йорка» Джейлена Брансона. На его счету 61 очко, четыре подбора и шесть результативных передач. Также стоит упомянуть центрового «Сан-Антонио» Янниса Адетокунбо. Он набрал 40 очков, совершил 20 подборов и отдал семь передач.