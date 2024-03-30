Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
УНИКС — Парма. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Маккаби» проведёт заключительный тур Евролиги на крупнейшей арене Сербии

«Маккаби» проведёт заключительный тур Евролиги на крупнейшей арене Сербии
Аудио-версия:
Комментарии

«Маккаби» Тель-Авив сыграет с «Олимпией» Милан в последнем туре Евролиги на крупнейшей закрытой арене Сербии — «Штарк Арена», сообщает Mozzart Sport.

Евролига . Регулярный чемпионат. 34-й тур
11 апреля 2024, четверг. 21:05 МСК
Маккаби Тель-Авив
Тель-Авив, Израиль
Не начался
Олимпия Милан
Милан, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Предыдущие домашние матчи израильская команда проводила на другой сербской арене — «Александр Николич Холл». То помещение предоставляло восемь тысяч зрительских мест. «Штарк Арена», в свою очередь, предоставит свыше 18 тысяч мест.

«Учитывая запланированные мероприятия на арене «Александр Николич», мы не сможем там сыграть. Поэтому мы переезжаем на «Штарк», — заявил один из представителей клуба в интервью Mozzart Sport.

Из-за событий, происходящих в Израиле, клуб «Маккаби» большую часть сезона Евролиги проводил в Белграде. Матч с итальянской командой состоится 11 апреля.

Евролига. Календарь
Евролига. Турнирная таблица
Смотрите Евролигу эксклюзивно в Okko
Материалы по теме
Форвард «Фенербахче» установил новый рекорд Евролиги по очкам за матч
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android