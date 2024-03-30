«Маккаби» проведёт заключительный тур Евролиги на крупнейшей арене Сербии

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«Маккаби» Тель-Авив сыграет с «Олимпией» Милан в последнем туре Евролиги на крупнейшей закрытой арене Сербии — «Штарк Арена», сообщает Mozzart Sport.

Предыдущие домашние матчи израильская команда проводила на другой сербской арене — «Александр Николич Холл». То помещение предоставляло восемь тысяч зрительских мест. «Штарк Арена», в свою очередь, предоставит свыше 18 тысяч мест.

«Учитывая запланированные мероприятия на арене «Александр Николич», мы не сможем там сыграть. Поэтому мы переезжаем на «Штарк», — заявил один из представителей клуба в интервью Mozzart Sport.

Из-за событий, происходящих в Израиле, клуб «Маккаби» большую часть сезона Евролиги проводил в Белграде. Матч с итальянской командой состоится 11 апреля.

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