«Он должен был меня задрафтовать!» Дончич обратился к Дивацу прямо во время матча

Во время исполнения штрафных бросков в матче с «Сакраменто Кингз» разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич помахал рукой бывшему менеджеру калифорнийской команды Владе Дивацу. После этого словенец открыто проговорил своё обращение к сербу.

«Он должен был меня задрафтовать», — сказал Дончич на линии штрафной.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Инцидент произошёл во время того, как Лука исполнял штрафные, которые обеспечили победу «Далласа» в матче с «Сакраменто». Всего в игре Дончич набрал 26 очков, девять подборов и 12 результативных передач. «Маверикс» одержали шестую победу подряд и закрепились на шестой строчке в Западной конференции.