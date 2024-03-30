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«Он должен был меня задрафтовать!» Дончич обратился к Дивацу прямо во время матча

«Он должен был меня задрафтовать!» Дончич обратился к Дивацу прямо во время матча
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Во время исполнения штрафных бросков в матче с «Сакраменто Кингз» разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич помахал рукой бывшему менеджеру калифорнийской команды Владе Дивацу. После этого словенец открыто проговорил своё обращение к сербу.

«Он должен был меня задрафтовать», — сказал Дончич на линии штрафной.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Инцидент произошёл во время того, как Лука исполнял штрафные, которые обеспечили победу «Далласа» в матче с «Сакраменто». Всего в игре Дончич набрал 26 очков, девять подборов и 12 результативных передач. «Маверикс» одержали шестую победу подряд и закрепились на шестой строчке в Западной конференции.

НБА - регулярный чемпионат
30 марта 2024, суббота. 05:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
103 : 107
Даллас Маверикс
Даллас
Сакраменто Кингз: Фокс - 23, Барнс - 20, Эллис - 16, Сабонис - 13, Мюррэй - 12, Эдвардс - 9, Митчелл - 8, Монк - 2, Макги, Дуарте, Джонс, Лень
Даллас Маверикс: Ирвинг - 30, Дончич - 26, Лайвли - 12, Экзам - 8, Вашингтон - 7, Джонс - 7, Гэффорд - 6, Клебер - 6, Хардуэй-младший - 5, Харди, Пауэлл, Лоусон, Моррис
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