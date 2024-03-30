«Я не видел такого в своей жизни». Попович прокомментировал 61-очковый перформанс Брансона

Главный тренер «Сан-Антонио Спёрс» Грег Попович высказался о выступлении разыгрывающего «Нью-Йорк Никс» Джейлена Брансона, набравшего 61 очко. Событие произошло в очном матче, который прошёл сегодня, 30 марта.

«Он правда набрал 60? Значит, мои оборонительные тактики не сработали (смеётся). Нам получалось его сдержать только в концовке матча. Сложно защищаться на первых минутах, пока у всех есть силы, а вот под конец встречи можно оказать достойное сопротивление. А насчёт его игры — я не видел такого в своей жизни», — заявил Попович на послематчевой пресс-конференции.

Несмотря на перформанс Брансона, «Спёрс» смогли переиграть «Никс» со счётом 130:126 ОТ.

Брансон занял второе место в списке игроков «Никс» за всю историю с наибольшим количеством набранных очков за один матч. Выше него в рейтинге находится только Кармело Энтони, набравший 62 очка в 2014 году.