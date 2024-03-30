Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
УНИКС — Парма. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Я не видел такого в своей жизни». Попович прокомментировал 61-очковый перформанс Брансона

«Я не видел такого в своей жизни». Попович прокомментировал 61-очковый перформанс Брансона
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Сан-Антонио Спёрс» Грег Попович высказался о выступлении разыгрывающего «Нью-Йорк Никс» Джейлена Брансона, набравшего 61 очко. Событие произошло в очном матче, который прошёл сегодня, 30 марта.

НБА - регулярный чемпионат
30 марта 2024, суббота. 03:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
130 : 126
ОТ
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 40, Васселл - 23, Джонсон - 17, Джонс - 13, Шампани - 12, Брэнэм - 10, Сохан - 4, Уэсли - 4, Осман - 4, Коллинс - 3, Грэм, Мамукелашвили
Нью-Йорк Никс: Брансон - 61, Дивинченцо - 20, Харт - 12, Макбрайд - 7, Робинсон - 7, Хартенштайн - 7, Ачиува - 6, Богданович - 4, Милтон - 2, Бёркс, Джеффрис, Дьяките, Симс

«Он правда набрал 60? Значит, мои оборонительные тактики не сработали (смеётся). Нам получалось его сдержать только в концовке матча. Сложно защищаться на первых минутах, пока у всех есть силы, а вот под конец встречи можно оказать достойное сопротивление. А насчёт его игры — я не видел такого в своей жизни», — заявил Попович на послематчевой пресс-конференции.

Несмотря на перформанс Брансона, «Спёрс» смогли переиграть «Никс» со счётом 130:126 ОТ.

Брансон занял второе место в списке игроков «Никс» за всю историю с наибольшим количеством набранных очков за один матч. Выше него в рейтинге находится только Кармело Энтони, набравший 62 очка в 2014 году.

НБА. Календарь
НБА. Турнирная таблица
Материалы по теме
Кевин Дюрант: Попович очень многое значит для меня и баскетбола, я люблю его
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android