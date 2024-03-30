Видео: Дрэймонд Грин чуть не ударил Гранта Уильямса между ног

В сегодняшнем матче между «Голден Стэйт Уорриорз» и «Шарлотт Хорнетс» произошёл инцидент в четвёртой четверти между тяжёлыми форвардами Дрэймондом Грином и Грантом Уильямсом. Грант плотно опекал Грина, после чего Дрэймонд сделал резкое движение ногой, чуть не попав в зону паха игрока «Хорнетс».

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Судьи не нашли повод для фола в этой ситуации, игра продолжилась.

Этот случай произошёл после выступления Грина в матче с «Орландо Мэджик», где был удалён с площадки через 3 минуты и 36 секунды после начала встречи. Дрэймонд получил два технических фола за разговоры с судьями.

«Голден Стэйт» уверенно переиграл «Шарлотт» со счётом 115:97.