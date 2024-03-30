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Видео: Дрэймонд Грин чуть не ударил Гранта Уильямса между ног

Видео: Дрэймонд Грин чуть не ударил Гранта Уильямса между ног
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В сегодняшнем матче между «Голден Стэйт Уорриорз» и «Шарлотт Хорнетс» произошёл инцидент в четвёртой четверти между тяжёлыми форвардами Дрэймондом Грином и Грантом Уильямсом. Грант плотно опекал Грина, после чего Дрэймонд сделал резкое движение ногой, чуть не попав в зону паха игрока «Хорнетс».

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Судьи не нашли повод для фола в этой ситуации, игра продолжилась.

Этот случай произошёл после выступления Грина в матче с «Орландо Мэджик», где был удалён с площадки через 3 минуты и 36 секунды после начала встречи. Дрэймонд получил два технических фола за разговоры с судьями.

«Голден Стэйт» уверенно переиграл «Шарлотт» со счётом 115:97.

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30 марта 2024, суббота. 02:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
97 : 115
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Шарлотт Хорнетс: Бриджес - 22, Дав. Бертанс - 14, Уильямс - 12, Ричардс - 12, Миллер - 12, Мицич - 10, Манн - 7, Покушевски - 6, Макгауэнс - 2, Смит, Бэйли, Тор
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 23, Уиггинс - 20, Джексон-Дэвис - 18, Муди - 15, Пол - 11, Луни - 8, Грин - 8, Пэйтон II - 6, Подзиемски - 4, Робинсон - 2, Томпсон, Киньонес
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