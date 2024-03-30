Брансон стал третьим игроком в истории «Никс», кому удалось набрать 60 очков в одной игре

Разыгрывающий «Нью-Йорк Никс» Джейлен Брасон набрал 61 очко в игре с «Сан-Антонио Спёрс». Встреча прошла сегодня, 30 марта. Таким образом, американец стал третьим баскетболистом в истории франшизы, кому удавалось набрать 60 или более очков за один матч.

Помимо него, такое достижение удавалось лишь Кармело Энтони, который набрал 62 очка в 2014 году, и Бернарду Кингу в 1984 году (60).

Перформанса Джейлена оказалось недостаточно для «Нью-Йорка», чтобы одержать победу. «Спёрс» переиграли соперников в овертайме со счётом 130:126.

В нынешнем сезоне Брансон в среднем набирает 27,9 очка и 6,5 результативной передачи. Благодаря этим цифрам Джейлен впервые поехал на Матч всех звёзд.

«Нью-Йорк» занимает четвёртое место в Восточной конференции.