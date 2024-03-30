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Брансон стал третьим игроком в истории «Никс», кому удалось набрать 60 очков в одной игре

Брансон стал третьим игроком в истории «Никс», кому удалось набрать 60 очков в одной игре
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Разыгрывающий «Нью-Йорк Никс» Джейлен Брасон набрал 61 очко в игре с «Сан-Антонио Спёрс». Встреча прошла сегодня, 30 марта. Таким образом, американец стал третьим баскетболистом в истории франшизы, кому удавалось набрать 60 или более очков за один матч.

НБА - регулярный чемпионат
30 марта 2024, суббота. 03:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
130 : 126
ОТ
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 40, Васселл - 23, Джонсон - 17, Джонс - 13, Шампани - 12, Брэнэм - 10, Сохан - 4, Уэсли - 4, Осман - 4, Коллинс - 3, Грэм, Мамукелашвили
Нью-Йорк Никс: Брансон - 61, Дивинченцо - 20, Харт - 12, Макбрайд - 7, Робинсон - 7, Хартенштайн - 7, Ачиува - 6, Богданович - 4, Милтон - 2, Бёркс, Джеффрис, Дьяките, Симс

Помимо него, такое достижение удавалось лишь Кармело Энтони, который набрал 62 очка в 2014 году, и Бернарду Кингу в 1984 году (60).

Перформанса Джейлена оказалось недостаточно для «Нью-Йорка», чтобы одержать победу. «Спёрс» переиграли соперников в овертайме со счётом 130:126.

В нынешнем сезоне Брансон в среднем набирает 27,9 очка и 6,5 результативной передачи. Благодаря этим цифрам Джейлен впервые поехал на Матч всех звёзд.

«Нью-Йорк» занимает четвёртое место в Восточной конференции.

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