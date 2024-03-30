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Виктор Вембаньяма и Джейлен Брансон обновили личные рекорды результативности

Виктор Вембаньяма и Джейлен Брансон обновили личные рекорды результативности
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Центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма и разыгрывающий «Нью-Йорк Никс» Джейлен Брансон сумели обновить личные рекорды по набранным очкам за один матч. Произошло это в очной встрече команд, которая состоялась сегодня, 30 марта.

НБА - регулярный чемпионат
30 марта 2024, суббота. 03:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
130 : 126
ОТ
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 40, Васселл - 23, Джонсон - 17, Джонс - 13, Шампани - 12, Брэнэм - 10, Сохан - 4, Уэсли - 4, Осман - 4, Коллинс - 3, Грэм, Мамукелашвили
Нью-Йорк Никс: Брансон - 61, Дивинченцо - 20, Харт - 12, Макбрайд - 7, Робинсон - 7, Хартенштайн - 7, Ачиува - 6, Богданович - 4, Милтон - 2, Бёркс, Джеффрис, Дьяките, Симс

Брансон отметился 61 очком и стал третьим игроком «Никс» в истории, кому удавалось набрать 60 или более очков за игру. Такое достижение покорялось только Кармело Энтони (62) и Бернарду Кингу (60).

Вембаньяма набрал 40 очков, к которым прибавил 20 подборов и семь результативных передач. В нынешнем сезоне он в среднем набирает 21 очко, 10,5 подбора и 3,4 блок-шота.

«Сан-Антонио» занимает последнюю строчку в Западной конференции, а «Нью-Йорк» располагается на четвёртом месте на Востоке.

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