Виктор Вембаньяма и Джейлен Брансон обновили личные рекорды результативности

Центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма и разыгрывающий «Нью-Йорк Никс» Джейлен Брансон сумели обновить личные рекорды по набранным очкам за один матч. Произошло это в очной встрече команд, которая состоялась сегодня, 30 марта.

Брансон отметился 61 очком и стал третьим игроком «Никс» в истории, кому удавалось набрать 60 или более очков за игру. Такое достижение покорялось только Кармело Энтони (62) и Бернарду Кингу (60).

Вембаньяма набрал 40 очков, к которым прибавил 20 подборов и семь результативных передач. В нынешнем сезоне он в среднем набирает 21 очко, 10,5 подбора и 3,4 блок-шота.

«Сан-Антонио» занимает последнюю строчку в Западной конференции, а «Нью-Йорк» располагается на четвёртом месте на Востоке.