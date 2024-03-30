Виктор Вембаньяма повторил рекорд Шакила О`Нила для новичков НБА

Французский центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма набрал 40 очков и 20 подборов в матче с «Нью-Йорк Никс». Таким образом, он стал вторым новичком за последние 40 лет, кому удавалось набрать такие цифры, после легендарного баскетболиста Шакила О`Нила.

Помимо очков и подборов, первык пик драфта-2023 отличился семью результативными передачами. В нынешнем сезоне он в среднем набирает 21 очко, 10,5 подбора и 3,4 блок-шота.

Перформанс Виктора помог техасскому коллективу переиграть «Нью-Йоркс» в овертайме со счётом 130:126. «Сан-Антонио» занимает последнюю строчку в Западной конференции, а «Нью-Йорк» располагается на четвёртом месте на Востоке.

Вембаньяма эмоционально покидает площадку после поражения