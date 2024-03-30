Журналист The Athletic: я ожидаю, что Леброн закончит карьеру, будучи игроком «Лейкерс»

Журналист The Athletic Йован Буха рассказал, какие варианты будущего есть у форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймса. Грядущим летом у баскетболиста будет возможность стать свободным агентом.

«Я ожидаю, что «Лейкерс» предложит ему трёхлетний максимальный контракт. Вообще есть три варианта, которые могут произойти.

Первый: продление контракт на два года с опцией игрока на третий. Второй: Леброн пользуется опцией и подписывает трёхлетний максимальный контракт с «Лейкерс». Третий: Джеймс станет свободным агентом и уйдёт в другую команду.

Тем не менее я ожидаю, что «Лейкерс» договорятся с ним. Скорее всего, Леброн завершит карьеру, будучи игроком «Лейкерс»», — рассказал Буха на своём канале в Youtube.

Вокальные навыки Леброна Джеймса