«Я умру на площадке». Откровенный Леброн — о карьере в НБА, сыне и «Голден Стэйт»

Регулярный чемпионат Национальной баскетбольной ассоциации практически подошёл к концу. «Лос-Анджелес Лейкерс» борются за выход в плей-офф НБА, а один из самых известных баскетболистов и вообще спортсменов в мире Леброн Джеймс заглянул на подкаст к бывшему игроку лиги Джей Джей Редику. Мужчины, которым по 39 лет, обсудили много чего интересного, а мы сделали для вас небольшое эссе, собрав самые яркие цитаты.

Подкаст называется Mind the Game (игры разума). При этом он проходит в дружеской атмосфере с бутылкой вина за столом. Инициатором подкаста является как раз таки Леброн. Основная цель – просвещать молодёжь в том, как правильно играть в баскетбол, и делиться мыслями. В свою очередь, это уже второй выпуск посиделок Джеймса с Редиком, который провёл много лет в НБА и точно имеет опыт игры на самом высоком уровне.

Давайте начнём с того, как Леброн описал тот факт, что он в своём возрасте всё ещё продолжает играть в НБА. «В 39 лет, я думаю, у меня в запасе около 70 000 минут. На днях я объяснял это своей жене, она спросила меня, как я себя чувствую, когда возвращаюсь домой после игры. Я сказал, детка, только представь, что покупаешь Escalade 2003 года выпуска, а на дворе 2024 год, и ты ни разу не меняла шины, так что потри мне ноги, пожалуйста.

Леброн Джеймс с супругой Фото: Ezra Shaw/Getty Images

Я никогда не менял шины, это те же шины 2003 года выпуска, так что могу ли я играть на максимум каждый вечер? Я имею в виду, что я обязательно приму вызов, я спортсмен, я таким родился, меня так учили, я, чёрт возьми, умру на площадке, потому что мне это просто очень нравится».

Затем Король затронул тему своего сына Бронни Джеймса, который проводит первый сезон в NCAA за университет Южной Калифорнии (USC). «НБА — лучшая лига в мире. Вот почему мне тяжело смотреть, как мой сын играет в баскетбол в колледже. Тяжело смотреть 40-минутный баскетбольный матч в колледже. Это сложно. Я испытываю больше беспокойства и больше потею, чем когда-либо в жизни, наблюдая за баскетболом в колледже, особенно теперь, когда мой сын играет там».

Интересная цитата была об игре один на один в НБА. Король явно дал понять, что больше уважает командный баскетбол. «Это чертовски меня беспокоит. Все думают о том, чтобы получить благоприятный матч-ап, это означает «один на один»… что это за фигня. Это не игра «Джордан против Бёрда» от Nintendo» (1988 год).

Также Леброн затронул тему влияния на тренерский штаб и на «Лос-Анджелес Лейкерс» в целом. «В игре с «Клипперс» мы всегда менялись игроками при заслонах против Кавая (Леонарда) и Джеймса (Хардена) в любой ситуации. Однако я наложил вето на это решение во второй половине. Потому что я знаю Тайрона Лю (тренера «Клипперс») больше любого игрока, который когда-либо работал с ним. Я понял, чтобы нам вернуться в игру, смена на Кавая была нам невыгодна, поэтому я наложил на это вето».

Не мог Джеймс не упомянуть Николу Йокича — действующего чемпиона НБА. Король объяснил, что делает «Денвер Наггетс» поистине неостановимым в атаке. «Если у «большого» хорошо получается бросать, то есть, вы знаете, это может быть Эмбиид. Это может быть Порзингис. Это может быть Джокер (Йокич), который может хорошо бросать, тогда защитник может выйти и подстраховать. Если вам не удастся пройти заслон, придётся переключиться и попытаться выбить мяч. Именно это делает Джокера и его команду безумной. Когда вы переключаетесь и выкидываетесь, он может сделать любой пас».

Напоследок Редик спросил у Брона по поводу того, каково было защищаться от «слепых» заслонов «Голден Стэйт» во время игры за «Кливленд Кавальерс», когда им пришлось встретиться в четырёх финалах НБА кряду. При этом попросил оценить сложность защиты против «воинов».

«Когда Дрэймонд (Грин) ловит мяч в посте, первое, что тебе нужно сделать — смотреть за его глазами. Тебе не нужно следить за мячом, потому что у него есть способность, которую он начал использовать, как только появился в нашей лиге. Вы должны следить за его глазами, если вы следите за мячом руками, он пойдёт в проход и вам придётся фолить на нём. Во-вторых, тебе нужно правильно управлять телом, и тебе нельзя находиться в неправильной позиции, потому что Стеф (Карри) и Клэй (Томпсон) великолепно пользуются пространством при проходах в «краску».

Это далеко не все моменты из длинного интервью, однако мы подобрали для вас самые яркие из них. Леброн Джеймс ведёт «Лейкерс» в плей-офф, который совсем не за горами. Король и его напарники по команде победили в пяти матчах кряду и продолжают набирать обороты. Желаем Брону продолжать нас радовать на паркете и вне его.

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