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Леброн Джеймс, НБА: подкаст, Лос-Анджелес Лейкерс, финал НБА, карьера Леброна, Голден Стэйт, Стефен Карри, Никола Йокич

«Я умру на площадке». Откровенный Леброн — о карьере в НБА, сыне и «Голден Стэйт»
Никита Бирюков
Второй подкаст Леброна Джеймса. Главное
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Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» в подкасте с Джей Джей Редиком рассказал много всего интересного.

Регулярный чемпионат Национальной баскетбольной ассоциации практически подошёл к концу. «Лос-Анджелес Лейкерс» борются за выход в плей-офф НБА, а один из самых известных баскетболистов и вообще спортсменов в мире Леброн Джеймс заглянул на подкаст к бывшему игроку лиги Джей Джей Редику. Мужчины, которым по 39 лет, обсудили много чего интересного, а мы сделали для вас небольшое эссе, собрав самые яркие цитаты.

Великое достижение Короля в НБА:
Первый и единственный. Каким был путь Леброна Джеймса к отметке в 40 тыс. очков за карьеру
Первый и единственный. Каким был путь Леброна Джеймса к отметке в 40 тыс. очков за карьеру

Подкаст называется Mind the Game (игры разума). При этом он проходит в дружеской атмосфере с бутылкой вина за столом. Инициатором подкаста является как раз таки Леброн. Основная цель – просвещать молодёжь в том, как правильно играть в баскетбол, и делиться мыслями. В свою очередь, это уже второй выпуск посиделок Джеймса с Редиком, который провёл много лет в НБА и точно имеет опыт игры на самом высоком уровне.

Давайте начнём с того, как Леброн описал тот факт, что он в своём возрасте всё ещё продолжает играть в НБА. «В 39 лет, я думаю, у меня в запасе около 70 000 минут. На днях я объяснял это своей жене, она спросила меня, как я себя чувствую, когда возвращаюсь домой после игры. Я сказал, детка, только представь, что покупаешь Escalade 2003 года выпуска, а на дворе 2024 год, и ты ни разу не меняла шины, так что потри мне ноги, пожалуйста.

Леброн Джеймс с супругой

Леброн Джеймс с супругой

Фото: Ezra Shaw/Getty Images

Я никогда не менял шины, это те же шины 2003 года выпуска, так что могу ли я играть на максимум каждый вечер? Я имею в виду, что я обязательно приму вызов, я спортсмен, я таким родился, меня так учили, я, чёрт возьми, умру на площадке, потому что мне это просто очень нравится».

Затем Король затронул тему своего сына Бронни Джеймса, который проводит первый сезон в NCAA за университет Южной Калифорнии (USC). «НБА — лучшая лига в мире. Вот почему мне тяжело смотреть, как мой сын играет в баскетбол в колледже. Тяжело смотреть 40-минутный баскетбольный матч в колледже. Это сложно. Я испытываю больше беспокойства и больше потею, чем когда-либо в жизни, наблюдая за баскетболом в колледже, особенно теперь, когда мой сын играет там».

Леброн затащит Бронни в НБА?
Бронни Джеймс всё-таки попадёт в НБА? Каким получился первый сезон сына Леброна в NCAA
Бронни Джеймс всё-таки попадёт в НБА? Каким получился первый сезон сына Леброна в NCAA

Интересная цитата была об игре один на один в НБА. Король явно дал понять, что больше уважает командный баскетбол. «Это чертовски меня беспокоит. Все думают о том, чтобы получить благоприятный матч-ап, это означает «один на один»… что это за фигня. Это не игра «Джордан против Бёрда» от Nintendo» (1988 год).

Также Леброн затронул тему влияния на тренерский штаб и на «Лос-Анджелес Лейкерс» в целом. «В игре с «Клипперс» мы всегда менялись игроками при заслонах против Кавая (Леонарда) и Джеймса (Хардена) в любой ситуации. Однако я наложил вето на это решение во второй половине. Потому что я знаю Тайрона Лю (тренера «Клипперс») больше любого игрока, который когда-либо работал с ним. Я понял, чтобы нам вернуться в игру, смена на Кавая была нам невыгодна, поэтому я наложил на это вето».

У Леброна проблемы с соседями в Лос-Анджелесе:
«Полиция бессильна и не может их выселить». Соседи Леброна Джеймса мешают звезде НБА жить
«Полиция бессильна и не может их выселить». Соседи Леброна Джеймса мешают звезде НБА жить

Не мог Джеймс не упомянуть Николу Йокича — действующего чемпиона НБА. Король объяснил, что делает «Денвер Наггетс» поистине неостановимым в атаке. «Если у «большого» хорошо получается бросать, то есть, вы знаете, это может быть Эмбиид. Это может быть Порзингис. Это может быть Джокер (Йокич), который может хорошо бросать, тогда защитник может выйти и подстраховать. Если вам не удастся пройти заслон, придётся переключиться и попытаться выбить мяч. Именно это делает Джокера и его команду безумной. Когда вы переключаетесь и выкидываетесь, он может сделать любой пас».

Напоследок Редик спросил у Брона по поводу того, каково было защищаться от «слепых» заслонов «Голден Стэйт» во время игры за «Кливленд Кавальерс», когда им пришлось встретиться в четырёх финалах НБА кряду. При этом попросил оценить сложность защиты против «воинов».

«Когда Дрэймонд (Грин) ловит мяч в посте, первое, что тебе нужно сделать — смотреть за его глазами. Тебе не нужно следить за мячом, потому что у него есть способность, которую он начал использовать, как только появился в нашей лиге. Вы должны следить за его глазами, если вы следите за мячом руками, он пойдёт в проход и вам придётся фолить на нём. Во-вторых, тебе нужно правильно управлять телом, и тебе нельзя находиться в неправильной позиции, потому что Стеф (Карри) и Клэй (Томпсон) великолепно пользуются пространством при проходах в «краску».

Джеймс мешает «Лейкерс» побеждать?
«Лейкерс» лучше без Леброна? Отсутствие Короля делает из игроков звёзд
«Лейкерс» лучше без Леброна? Отсутствие Короля делает из игроков звёзд

Это далеко не все моменты из длинного интервью, однако мы подобрали для вас самые яркие из них. Леброн Джеймс ведёт «Лейкерс» в плей-офф, который совсем не за горами. Король и его напарники по команде победили в пяти матчах кряду и продолжают набирать обороты. Желаем Брону продолжать нас радовать на паркете и вне его.

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