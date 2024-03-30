Брансон — о Вембаньяме: он будет одним из величайших в истории баскетбола

Разыгрывающий «Нью-Йорк Никс» Джейлен Брансон выразил своё уважение центровому «Сан-Антонио Спёрс» Виктору Вембаньяме после очного матча команд.

«Он будет одним из величайших в истории баскетбола. Просто посмотрите на него и на то, что он уже успел сделать. Я его сильно уважаю, могу по опыту сказать, что очень сложно бросать через него», — заявил Брансон в послематчевом интервью.

Вембаньяма набрал 40 очков, к которым прибавил 20 подборов и семь результативных передач. Перформанс первого пика драфта-2023 помог техасскому коллективу переиграть «Нью-Йорк» в овертайме со счётом 130:126. «Сан-Антонио» занимает последнюю строчку в Западной конференции, а «Нью-Йорк» располагается на четвёртом месте на Востоке.