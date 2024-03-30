Ясикявичюс раскритиковал турецкие СМИ после рекордного матча Хэйс-Дэвиса

Главный тренер стамбульского «Фенербахче» Шарунас Ясикявичюс раскритиковал турецкие СМИ после рекордного матча Найджела Хэйс-Дэвиса, в котором форвард стамбульской команды набрал 50 очков.

На послематчевой пресс-конференции Ясикявичюс не получил ни одного вопроса от журналистов про игру побившего рекорд Евролиги по результативности в одной игре Хэйс-Дэвиса.

«После 50-очковой игры в Евролиге для меня нет вопросов. Это печально. Очень печально для турецкой баскетбольной журналистики. Честно говоря, я очень зол.

На прошлой неделе мы обыграли «Барселону». Это была одна из самых невероятных игр в плане развития сюжета. «Фенербахче» показывает невероятный баскетбол, «Барселона» делает отличный камбэк, но «Фенербахче» побеждает. Было всего три вопроса на пресс-конференции. Два из них были о сплетнях в соцсетях, которые меня просили прокомментировать.

Теперь Найджел Хэйс-Дэвис бьёт рекорд, и у меня нет вопросов на пресс-конференции? Мне очень жаль, я знаю, что некоторым из вас в турецкой баскетбольной журналистике это не понравится, но мне очень жаль. Я считаю, что это очень печальный вечер для турецкой баскетбольной журналистики. Можете переводить», — сказал литовский специалист переводчику, встал и ушёл с пресс-конференции.

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