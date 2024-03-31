Дабл-дабл Кристапса Порзингиса помог «Бостону» обыграть «Нью-Орлеан» в матче НБА

В Нью-Орлеане (США) на стадионе «Смути Кинг-центр» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Нью-Орлеан Пеликанс» принимал «Бостон Селтикс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 92:104.

Баскетболисты «Пеликанс» создали хороший задел в первой четверти, выиграв с разницей в девять очков. Однако вторую четверть выиграли гости, полностью отыграв разрыв между командами и выйдя вперёд на два балла к большому перерыву. В третьей четверти баскетболисты «Бостона» полностью перехватили инициативу и перед финальной 12-минуткой лидировали с разницей в 15 очков. Решающая четверть же осталась за хозяевами, которые не смогли отыграть отставание. Гости подвели итог — «+12».

Самым результативным игроком по очкам в составе «Бостона» стал форвард Джейсон Тейтум, набраший 23 очка, девять подборов и четыре передачи. Центровой гостей Кристапс Порзингис оформил дабл-дабл: 19 очков, 10 подборов и три передачи. В составе хозяев лучшим был американский форвард Зайон Уильямсон, который набрал 25 очков, сделал девять подборов и четыре передачи. Разыгрывающий «Пеликанс» Си Джей Макколлум набрал 24 очка, сделал два подбора и пять передач.