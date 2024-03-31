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Нью-Орлеан Пеликанс – Бостон Селтикс 92:104, как сыграли, победил Бостон Селтикс, результат матча НБА 31 марта

Дабл-дабл Кристапса Порзингиса помог «Бостону» обыграть «Нью-Орлеан» в матче НБА
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В Нью-Орлеане (США) на стадионе «Смути Кинг-центр» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Нью-Орлеан Пеликанс» принимал «Бостон Селтикс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 92:104.

НБА - регулярный чемпионат
31 марта 2024, воскресенье. 00:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
92 : 104
Бостон Селтикс
Бостон
Нью-Орлеан Пеликанс: Уильямсон - 25, Макколлум - 24, Джонс - 18, Мёрфи - 11, Маршалл - 5, Нэнс - 5, Дэниэлс - 2, Валанчюнас - 2, Хоукинс, Райан, Зеллер, Робинсон-Эрл
Бостон Селтикс: Тейтум - 23, Порзингис - 19, Браун - 17, Уайт - 15, Холидэй - 13, Хорфорд - 9, Тиллман - 3, Хозер - 3, Притчард - 2, Бриссетт, Корнет, Михайлюк

Баскетболисты «Пеликанс» создали хороший задел в первой четверти, выиграв с разницей в девять очков. Однако вторую четверть выиграли гости, полностью отыграв разрыв между командами и выйдя вперёд на два балла к большому перерыву. В третьей четверти баскетболисты «Бостона» полностью перехватили инициативу и перед финальной 12-минуткой лидировали с разницей в 15 очков. Решающая четверть же осталась за хозяевами, которые не смогли отыграть отставание. Гости подвели итог — «+12».

Самым результативным игроком по очкам в составе «Бостона» стал форвард Джейсон Тейтум, набраший 23 очка, девять подборов и четыре передачи. Центровой гостей Кристапс Порзингис оформил дабл-дабл: 19 очков, 10 подборов и три передачи. В составе хозяев лучшим был американский форвард Зайон Уильямсон, который набрал 25 очков, сделал девять подборов и четыре передачи. Разыгрывающий «Пеликанс» Си Джей Макколлум набрал 24 очка, сделал два подбора и пять передач.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица
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