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36 очков и дабл-дабл Адетокунбо принесли «Милуоки» победу над «Атлантой»

В ночь с 30 на 31 марта мск на паркете «Стэйт Фарм-Арены» в американской Атланте завершился матч регулярного чемпионата НБА. «Милуоки Бакс» переиграли на выезде «Атланту Хоукс» со счётом 122:113.

Гости захватили лидерство с первой половины встречи, которую выиграли со счётом 59:45. В заключительной части игры хозяевам удалось чуть сократить отставание.

Самым результативным игроком матча стал Богдан Богданович («Атланта»), который оформил дабл-дабл — 38 набранных очков и 10 подборов. Также дабл-дабл на счету лидера «Милуоки» Янниса Адетокунбо, записавшего в личную статистику 36 очков, 16 подборов и семь результативных передач.

Это поражение оборвало успешную серию «Хоукс» из четырёх победных матчей регулярного чемпионата. «Бакс» выиграли после двух поражений подряд.