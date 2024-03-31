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Атланта Хоукс — Милуоки Бакс 113:122, как сыграли, кто победил, результат матча регулярного чемпионата НБА 31 марта

36 очков и дабл-дабл Адетокунбо принесли «Милуоки» победу над «Атлантой»
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В ночь с 30 на 31 марта мск на паркете «Стэйт Фарм-Арены» в американской Атланте завершился матч регулярного чемпионата НБА. «Милуоки Бакс» переиграли на выезде «Атланту Хоукс» со счётом 122:113.

НБА - регулярный чемпионат
31 марта 2024, воскресенье. 02:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
113 : 122
Милуоки Бакс
Милуоки
Атланта Хоукс: Богданович - 38, Мюррей - 20, Хантер - 13, Капела - 10, Фернанду - 10, Мэттьюз - 9, Крейчи - 8, Мэтьюз - 3, Форрест - 2, Джонсон, Янг, Уиндлер
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 36, Миддлтон - 21, Беверли - 18, Портис - 13, Лопес - 13, Бисли - 10, Краудер - 5, Коннотон - 4, Грин - 2, Боучэмп, Галлинари, Вашингтон Мл., Адетокунбо, Джексон, Роллинз

Гости захватили лидерство с первой половины встречи, которую выиграли со счётом 59:45. В заключительной части игры хозяевам удалось чуть сократить отставание.

Самым результативным игроком матча стал Богдан Богданович («Атланта»), который оформил дабл-дабл — 38 набранных очков и 10 подборов. Также дабл-дабл на счету лидера «Милуоки» Янниса Адетокунбо, записавшего в личную статистику 36 очков, 16 подборов и семь результативных передач.

Это поражение оборвало успешную серию «Хоукс» из четырёх победных матчей регулярного чемпионата. «Бакс» выиграли после двух поражений подряд.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица
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