В ночь с 30 на 31 марта мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата было запланировано три матча. «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 31 марта

«Нью-Орлеан Пеликанс» – «Бостон Селтикс» — 92:104.

«Орландо Мэджик» – «Мемфис Гриззлиз» — 118:88.

«Атланта Хоукс» – «Милуоки Бакс» — 113:122.

Самым результативным баскетболистом игрового дня стал Богдан Богданович («Атланта Хоукс»), на счету которого 38 набранных очков, 10 подборов и четыре результативных паса. Также дабл-дабл оформил Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс») — 36 очков, 16 подборов и восемь передач.