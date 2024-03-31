Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Уралмаш — Минск. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Все результаты игрового дня НБА 31 марта

Все результаты игрового дня НБА 31 марта
Комментарии

В ночь с 30 на 31 марта мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата было запланировано три матча. «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

НБА Регулярный чемпионат. Календарь
НБА Регулярный чемпионат. Турнирная таблица

Все результаты игрового дня НБА 31 марта

  • «Нью-Орлеан Пеликанс» – «Бостон Селтикс» — 92:104.
  • «Орландо Мэджик» – «Мемфис Гриззлиз» — 118:88.
  • «Атланта Хоукс» – «Милуоки Бакс» — 113:122.

Самым результативным баскетболистом игрового дня стал Богдан Богданович («Атланта Хоукс»), на счету которого 38 набранных очков, 10 подборов и четыре результативных паса. Также дабл-дабл оформил Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс») — 36 очков, 16 подборов и восемь передач.

НБА - регулярный чемпионат
31 марта 2024, воскресенье. 00:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
92 : 104
Бостон Селтикс
Бостон
Нью-Орлеан Пеликанс: Уильямсон - 25, Макколлум - 24, Джонс - 18, Мёрфи - 11, Маршалл - 5, Нэнс - 5, Дэниэлс - 2, Валанчюнас - 2, Хоукинс, Райан, Зеллер, Робинсон-Эрл
Бостон Селтикс: Тейтум - 23, Порзингис - 19, Браун - 17, Уайт - 15, Холидэй - 13, Хорфорд - 9, Тиллман - 3, Хозер - 3, Притчард - 2, Бриссетт, Корнет, Михайлюк
НБА - регулярный чемпионат
31 марта 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
118 : 88
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Орландо Мэджик: Саггс - 15, Картер - 15, Энтони - 15, Банкеро - 13, Вагнер - 13, Фульц - 12, Инглс - 11, Хьюстан - 9, Вагнер - 4, Битадзе - 4, Скофилд - 3, Блэк - 2, Океке - 2
Мемфис Гриззлиз: Гудвин - 16, Кларк - 13, Пиппен Мл. - 11, Джексон - 11, Ларэвиа - 10, Кеннард - 9, Стивенс - 7, Перейра - 7, Джексон - 4, Симпсон, Уильямс Мл., Уильямс
НБА - регулярный чемпионат
31 марта 2024, воскресенье. 02:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
113 : 122
Милуоки Бакс
Милуоки
Атланта Хоукс: Богданович - 38, Мюррей - 20, Хантер - 13, Капела - 10, Фернанду - 10, Мэттьюз - 9, Крейчи - 8, Мэтьюз - 3, Форрест - 2, Джонсон, Янг, Уиндлер
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 36, Миддлтон - 21, Беверли - 18, Портис - 13, Лопес - 13, Бисли - 10, Краудер - 5, Коннотон - 4, Грин - 2, Боучэмп, Галлинари, Вашингтон Мл., Адетокунбо, Джексон, Роллинз
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android