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Комментатор «Атланты» посмеялся над тем, как Адетокунбо исполняет штрафные

Комментатор «Атланты» посмеялся над тем, как Адетокунбо исполняет штрафные
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Комментатор «Атланты Хоукс» Боб Ратбан пошутил во время того, как форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо исполнял штрафные в очном матче команд.

«Если вы заскучали, то можно взять книгу вместо с собой на игру и вы успеете прочитать пару глав, пока Яннис бросает штрафные.

Первый — точно! Следующий штрафной через 15 минут», — заявил Ратбан во время игры.

Матч закончился победой «Милуоки» со счётом 122:113. Адетокунбо закончил встречу с 36 очками, 16 подборами и восемью результативными передачами. В этой игре у Янниса было 16 попыток с штрафной линии, из которых 12 он смог попасть.

В нынешнем сезоне грек в среднем набирает 30,7 очков, 11,5 подборов и 6,4 ассистов. «Бакс» располагаются на второй строчке в Восточной конференции.

НБА - регулярный чемпионат
31 марта 2024, воскресенье. 02:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
113 : 122
Милуоки Бакс
Милуоки
Атланта Хоукс: Богданович - 38, Мюррей - 20, Хантер - 13, Капела - 10, Фернанду - 10, Мэттьюз - 9, Крейчи - 8, Мэтьюз - 3, Форрест - 2, Джонсон, Янг, Уиндлер
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 36, Миддлтон - 21, Беверли - 18, Портис - 13, Лопес - 13, Бисли - 10, Краудер - 5, Коннотон - 4, Грин - 2, Боучэмп, Галлинари, Вашингтон Мл., Адетокунбо, Джексон, Роллинз
НБА. Календарь
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