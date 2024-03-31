Комментатор «Атланты» посмеялся над тем, как Адетокунбо исполняет штрафные

Комментатор «Атланты Хоукс» Боб Ратбан пошутил во время того, как форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо исполнял штрафные в очном матче команд.

«Если вы заскучали, то можно взять книгу вместо с собой на игру и вы успеете прочитать пару глав, пока Яннис бросает штрафные.

Первый — точно! Следующий штрафной через 15 минут», — заявил Ратбан во время игры.

Матч закончился победой «Милуоки» со счётом 122:113. Адетокунбо закончил встречу с 36 очками, 16 подборами и восемью результативными передачами. В этой игре у Янниса было 16 попыток с штрафной линии, из которых 12 он смог попасть.

В нынешнем сезоне грек в среднем набирает 30,7 очков, 11,5 подборов и 6,4 ассистов. «Бакс» располагаются на второй строчке в Восточной конференции.