Яннис Адетокунбо повторил статистическое достижение Леброна Джеймса

Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо набрал 36 очков, 16 подборов и восемь результативных передач в матче с «Атлантой Хоукс». Таким образом, он догнал Леброна Джеймса на четвёртой позиции в списке баскетболистов с наибольшим количеством игр с 30 или более очками, 10 или более подборами и пятью или более ассистами.
Топ-5 баскетболистов с наибольшим количеством игр с 30 очками, 10 подборами и пятью ассистами.
1. Оскар Робертсон — 157 игр.
1. Карим Абдул-Джаббар — 157 игр.
3. Уилт Чемберлен — 148 игр.
4. Леброн Джеймс — 127 игр.
4. Яннис Адетокунбо — 127 игр.
Перформанс грека помог «Милуоки» переиграть «Атланту» со счётом 122:113. «Бакс» продолжают оставаться на второй строчке в Восточной конференции.