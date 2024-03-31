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Яннис Адетокунбо повторил статистическое достижение Леброна Джеймса

Яннис Адетокунбо повторил статистическое достижение Леброна Джеймса
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Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо набрал 36 очков, 16 подборов и восемь результативных передач в матче с «Атлантой Хоукс». Таким образом, он догнал Леброна Джеймса на четвёртой позиции в списке баскетболистов с наибольшим количеством игр с 30 или более очками, 10 или более подборами и пятью или более ассистами.

Топ-5 баскетболистов с наибольшим количеством игр с 30 очками, 10 подборами и пятью ассистами.

1. Оскар Робертсон — 157 игр.
1. Карим Абдул-Джаббар — 157 игр.
3. Уилт Чемберлен — 148 игр.
4. Леброн Джеймс — 127 игр.
4. Яннис Адетокунбо — 127 игр.

Перформанс грека помог «Милуоки» переиграть «Атланту» со счётом 122:113. «Бакс» продолжают оставаться на второй строчке в Восточной конференции.

НБА - регулярный чемпионат
31 марта 2024, воскресенье. 02:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
113 : 122
Милуоки Бакс
Милуоки
Атланта Хоукс: Богданович - 38, Мюррей - 20, Хантер - 13, Капела - 10, Фернанду - 10, Мэттьюз - 9, Крейчи - 8, Мэтьюз - 3, Форрест - 2, Джонсон, Янг, Уиндлер
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 36, Миддлтон - 21, Беверли - 18, Портис - 13, Лопес - 13, Бисли - 10, Краудер - 5, Коннотон - 4, Грин - 2, Боучэмп, Галлинари, Вашингтон Мл., Адетокунбо, Джексон, Роллинз
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Яннис Адетокунбо подсел к болельщику в первых рядах

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