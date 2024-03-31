Яннис Адетокунбо повторил статистическое достижение Леброна Джеймса

Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо набрал 36 очков, 16 подборов и восемь результативных передач в матче с «Атлантой Хоукс». Таким образом, он догнал Леброна Джеймса на четвёртой позиции в списке баскетболистов с наибольшим количеством игр с 30 или более очками, 10 или более подборами и пятью или более ассистами.

Топ-5 баскетболистов с наибольшим количеством игр с 30 очками, 10 подборами и пятью ассистами.

1. Оскар Робертсон — 157 игр.

1. Карим Абдул-Джаббар — 157 игр.

3. Уилт Чемберлен — 148 игр.

4. Леброн Джеймс — 127 игр.

4. Яннис Адетокунбо — 127 игр.

Перформанс грека помог «Милуоки» переиграть «Атланту» со счётом 122:113. «Бакс» продолжают оставаться на второй строчке в Восточной конференции.

Яннис Адетокунбо подсел к болельщику в первых рядах