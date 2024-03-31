Гарнетт — о Вембаньяме: он создаёт прецедент для центровых будущего

Чемпион НБА 2008 года в составе «Бостон Селтикс» Кевин Гарнетт высоко оценил перформанс центрового «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вебманьямы в этом сезоне.

«Вемби выглядит шикарно, я вам отвечаю. Помните, как Стеф начал бросать трёшки и все были в восторге? Виктор переизобретает позицицию центрового. Он играет, как форвард, а не бигмен. Он почти, как Кевин Дюрант на пятой позиции!

Если ты центровой и ты не можешь двигаться, как он, вам будет очень тяжело в будущем. Он создает прецедент для центровых будущего. Эта позиция становится более разнообразной и техничной. Виктор — особенный парень.

И вы должны понимать, что он станет только лучше, сильнее и умнее», — заявил Гарнетт на шоу All the Smoke.

Виктор Вембаньяма в образе Слендермена