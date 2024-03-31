Джамал Маррей: надеюсь, мы сможем выиграть золото на Олимпийских играх

Канадский баскетболист «Денвер Наггетс» Джамар Маррей рассказал о своих надеждах, связанных с национальной сборной.

«Я очень рад быть частью этой команды. У нас отличный состав, я был счастлив увидеть, как эти ребята завоевали медаль на чемпионате мира. Надеюсь мы сможем выиграть золото на Олимпийских играх.

Я впечатлён тем, какой у нас коллектив. У нас очень много недооценённых парней, на которых обычно не обращают внимание, но они влияют на наше качество игры», — приводит слова Маррея Eurohoops.

Маррей играл за национальную сборную Канады на Панамериканских играх 2015 года, где смог помочь команде выиграть серебро. Во время подготовки в ЧМ-2023 Джамал решил пропустить турнир, чтобы восстановиться после чемпионского сезона с «Денвером». Разыгрывающий планирует поучаствовать на Олимпиаде.

Игрок НБА Джамал Маррей встретился с чемпионом UFC Волкановски