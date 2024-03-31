«Мы планируем играть так же, как в Москве». Тренер «Енисея» Арсич — о матче с «Зенитом»

Главный тренер «Енисея» Йовица Арсич рассказал о подготовке команды к матчу с «Зенитом».

«Мы успели в этот вынужденный перерыв восстановить игроков, у которых были какие-то повреждения и болезни. В воскресенье все должны быть готовы. Мы планируем играть так же, как играли в Москве. Надеемся, что матч получится хорошим и зрелищным для болельщиков, постараемся выиграть», — приводит слова Арсича официальный телеграм-канал «Енисея».

Матч состоится сегодня, 31 марта, в 14:00 мск.

Команды трижды встречались в нынешнем сезоне, две победы в активе «Зенита», одна — у «Енисея». Предыдущий матч команд прошёл 10 марта и закончился в овертайме, где петербуржцы смогли переиграть своих оппонентов.

Красноярский коллектив в своём предыдущем матче смог переиграть ЦСКА.