Маррей — о Дозьере: я был бы рад, если бы он играл в НБА, но ему весело в Европе

Разыгрывающий «Денвер Наггетс» Джамал Маррей высказался о своём бывшем партнёре по команде Пи Джей Дозьере, который выступает за «Партизан».

«Я не слежу за Евролигой, но я его всячески поддерживаю! Я ему писал несколько раз, понимаю, что жизнь в Европе отличается от здешней, но ему там нравится. Я был бы рад, если бы он играл в НБА, но ему весело в Европе.

Что касается его возвращения в НБА, то он подходит по уровню, он умеет подстраиваться под любых партнёров по команде. Он точно может найти место в лиге», — приводит слова Маррея Eurohoops.

Дозьер играл вместе с Марреем в «Денвере» с 2019 по 2022 год. С 2023 года Пи Джей играет за «Партизан». В нынешнем сезоне Евролиги он набирает в среднем девять очков, три подбора и три передачи.

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