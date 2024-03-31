Трэйси Макгрэди «собрал» идеального баскетболиста из разных игроков

Именитый баскетболист Трэйси Макгрэди составил своего идеального баскетболиста, скрестив лучшие качества разных игроков в истории НБА.

Экс-баскетболист привёл следующий список:

Тело: Леброн Джеймс;

Ментальность: Коби Брайант;

Бросок: Стефен Карри;

Дриблинг: Кайри Ирвинг;

Пас: Леброн Джеймс;

Атлетичность: Винс Картер;

Оборона: Рон Артест;

IQ: Леброн Джеймс.

«В современной игре баскетболист, которого я создал, в среднем набирал бы по 45 очков за матч. Он может прорваться к кольцу в любой момент и может бросить из любого места на паркете», — заявил Макгрэди у себя в социальных сетях.

Макгрэди завершил карьеру в 2013 году. Он является семикратным участником Матча всех звёзд и столько же раз попадал в символические сборные по итогам сезона.

Леброн Джеймс и Винисиус обмениваются футболками: