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Трэйси Макгрэди «собрал» идеального баскетболиста из разных игроков

Трэйси Макгрэди «собрал» идеального баскетболиста из разных игроков
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Именитый баскетболист Трэйси Макгрэди составил своего идеального баскетболиста, скрестив лучшие качества разных игроков в истории НБА.

Экс-баскетболист привёл следующий список:

Тело: Леброн Джеймс;
Ментальность: Коби Брайант;
Бросок: Стефен Карри;
Дриблинг: Кайри Ирвинг;
Пас: Леброн Джеймс;
Атлетичность: Винс Картер;
Оборона: Рон Артест;
IQ: Леброн Джеймс.

«В современной игре баскетболист, которого я создал, в среднем набирал бы по 45 очков за матч. Он может прорваться к кольцу в любой момент и может бросить из любого места на паркете», — заявил Макгрэди у себя в социальных сетях.

Макгрэди завершил карьеру в 2013 году. Он является семикратным участником Матча всех звёзд и столько же раз попадал в символические сборные по итогам сезона.

Леброн Джеймс и Винисиус обмениваются футболками:

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