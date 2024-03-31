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«Зенит» уверенно переиграл «Енисей» и приблизился к УНИКСу и ЦСКА в таблице

«Зенит» уверенно переиграл «Енисей» и приблизился к УНИКСу и ЦСКА в таблице
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В Красноярске завершился матч второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались «Енисей» и «Зенит». Встреча закончилась со счётом 98:79 (19:20, 34:27, 17:12, 28:20) в пользу гостей.

Единая лига ВТБ . Группа А
31 марта 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Енисей
Красноярский край
Окончен
79 : 98
Зенит
Санкт-Петербург
Енисей: Бич, Мартин, Топтунов, Хопкинс, Карпенко, Ратэн-Мэйс, Лобарев, Балашов, Белянков, Сонько, Долинин, Загретдинов
Зенит: Фрейзер, Захаров, Карасёв, Вольхин, Жбанов, Клименко, Эртель, Морман, Зубков, Торопов, Курич, Хантер

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Зенита» Трент Фрейзер. На его счету 30 очков и 10 результативных передач. Среди его партнёров стоит выделить Адриена Мормана (20 очков и семь подборов) и Сергея Карасёва (17 очков).

В составе «Енисея» лучшим снайпером оказался Ксэвьер Ратэн-Мэйс. В его активе 23 очка. Его одноклубник Джеремайя Мартин отметился 19 очками и шестью ассистами.

В следующем туре «Енисей» примет московский ЦСКА, игра состоится 7 апреля. Петербургский «Зенит» сыграет с УНИКСом, матч пройдет 5 апреля.

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