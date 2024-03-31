Ратэн-Мэйс повторил рекорд Шведа по трёхочковым в Единой лиге

Защитник «Енисея» Ксэвьер Ратэн-Мэйс реализовал три трёхочковых в матче с «Зенитом», который прошёл сегодня, 31 марта. Таким образом, он повторил достижения Алексея Шведа по общему количеству дальних попаданий за сезон — 103.

Встреча закончилась со счётом 98:79 (19:20, 34:27, 17:12, 28:20) в пользу петербуржцев. В составе «Енисея» лучшим снайпером оказался Ратэн-Мэйс. В его активе 23 очка. Его одноклубник Джеремайя Мартин отметился 19 очками и шестью ассистами. В следующем туре «Енисей» примет московский ЦСКА, игра состоится 7 апреля. Петербургский «Зенит» сыграет с УНИКСом, матч пройдет 5 апреля.

Сибирский клуб занимает шестое место в Группе А второго этапа Единой лиги. Команда растеряла шансы на попадание в топ-4, которое обеспечивает преимущество своего поля в первом раунде плей-офф.