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Ратэн-Мэйс повторил рекорд Шведа по трёхочковым в Единой лиге

Ратэн-Мэйс повторил рекорд Шведа по трёхочковым в Единой лиге
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Защитник «Енисея» Ксэвьер Ратэн-Мэйс реализовал три трёхочковых в матче с «Зенитом», который прошёл сегодня, 31 марта. Таким образом, он повторил достижения Алексея Шведа по общему количеству дальних попаданий за сезон — 103.

Встреча закончилась со счётом 98:79 (19:20, 34:27, 17:12, 28:20) в пользу петербуржцев. В составе «Енисея» лучшим снайпером оказался Ратэн-Мэйс. В его активе 23 очка. Его одноклубник Джеремайя Мартин отметился 19 очками и шестью ассистами. В следующем туре «Енисей» примет московский ЦСКА, игра состоится 7 апреля. Петербургский «Зенит» сыграет с УНИКСом, матч пройдет 5 апреля.

Сибирский клуб занимает шестое место в Группе А второго этапа Единой лиги. Команда растеряла шансы на попадание в топ-4, которое обеспечивает преимущество своего поля в первом раунде плей-офф.

Единая лига ВТБ . Группа А
31 марта 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Енисей
Красноярский край
Окончен
79 : 98
Зенит
Санкт-Петербург
Енисей: Ратэн-Мэйс - 23, Мартин - 19, Бич - 18, Хопкинс - 7, Карпенко - 5, Белянков - 4, Балашов - 2, Загретдинов - 1, Топтунов, Лобарев, Сонько, Долинин
Зенит: Фрейзер - 30, Морман - 20, Карасёв - 17, Хантер - 10, Эртель - 5, Курич - 4, Клименко - 3, Зубков - 3, Вольхин - 2, Жбанов - 2, Торопов - 2, Захаров
Единая лига. Календарь
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