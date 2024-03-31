«Пари» НН уступил МБА и потерял шанс приблизиться к зоне плей-ин

В Москве завершился матч второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги, в котором встречались МБА и «Пари Нижний Новгород». Встреча закончилась со счётом 77:70 (11:11, 13:20, 30:21, 23:18) в пользу хозяев.

Самым результативным игроком встречи стал игрок гостей Андрей Воронцевич. Сегодня на его счету 26 очков. Единственным его партнёром, кто набрал более 10 очков, является Иван Стребков (14).

В составе МБА лучшим снайпером стал Андрей Лопатин. В его активе 18 очков и три перехвата. Ещё три его одноклубника набрали 10 очков или более: Евгений Воронов (13), Максим Барашков и Даниил Касаткин (оба по 10).

В следующем туре «Пари НН» примет «Уралмаш», игра состоится 3 апреля. МБА сыграет с «Самарой», матч пройдёт 4 апреля.