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Главный тренер «Енисея» Йовица Арсич высказался после поражения в матче с «Зенитом»

Главный тренер «Енисея» Йовица Арсич высказался после поражения в матче с «Зенитом»
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Главный тренер «Енисея» Йовица Арсич прокомментировал игру своей команду в матче с «Зенитом», который прошёл сегодня, 31 марта.

Единая лига ВТБ . Группа А
31 марта 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Енисей
Красноярский край
Окончен
79 : 98
Зенит
Санкт-Петербург
Енисей: Ратэн-Мэйс - 23, Мартин - 19, Бич - 18, Хопкинс - 7, Карпенко - 5, Белянков - 4, Балашов - 2, Загретдинов - 1, Топтунов, Лобарев, Сонько, Долинин
Зенит: Фрейзер - 30, Морман - 20, Карасёв - 17, Хантер - 10, Эртель - 5, Курич - 4, Клименко - 3, Зубков - 3, Вольхин - 2, Жбанов - 2, Торопов - 2, Захаров

«Поздравляю «Зенит», они сегодня показали себя намного лучше, чем мы. На протяжении большей части первых трёх четвертей мы навязывали борьбу и имели шансы. Но в конце третьей четверти совершили большие ошибок в своих атакующих действиях: на мой взгляд мы слишком поспешили с принятием решений, тем самым подарили соперникам возможность забить и увеличить отрыв. Это позволило им войти в последнюю четверть с высоким уровнем уверенности и довести игру до победы.

Чтобы навязать борьбу такому сопернику, как «Зенит», необходимо иметь больше игроков в игровом ритме, которые помогают команде. В предыдущих встречах в Красноярске и Санкт-Петербурге очень сильно помогали игроки, выходящие со скамейки. Сегодня, к сожалению, удача в этом вопросе была не на нашей стороне. Соперник забивал свои броски, мы не забивали, и это сыграло ключевую роль», — заявил Арсич на послематчевой пресс-конференции.

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