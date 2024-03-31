Главный тренер «Енисея» Йовица Арсич высказался после поражения в матче с «Зенитом»

Главный тренер «Енисея» Йовица Арсич прокомментировал игру своей команду в матче с «Зенитом», который прошёл сегодня, 31 марта.

«Поздравляю «Зенит», они сегодня показали себя намного лучше, чем мы. На протяжении большей части первых трёх четвертей мы навязывали борьбу и имели шансы. Но в конце третьей четверти совершили большие ошибок в своих атакующих действиях: на мой взгляд мы слишком поспешили с принятием решений, тем самым подарили соперникам возможность забить и увеличить отрыв. Это позволило им войти в последнюю четверть с высоким уровнем уверенности и довести игру до победы.

Чтобы навязать борьбу такому сопернику, как «Зенит», необходимо иметь больше игроков в игровом ритме, которые помогают команде. В предыдущих встречах в Красноярске и Санкт-Петербурге очень сильно помогали игроки, выходящие со скамейки. Сегодня, к сожалению, удача в этом вопросе была не на нашей стороне. Соперник забивал свои броски, мы не забивали, и это сыграло ключевую роль», — заявил Арсич на послематчевой пресс-конференции.