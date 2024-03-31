«Автодор» дома обыграл «Астану» в Единой лиге, несмотря на 39 очков Джонсона
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Завершился матч второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги, в котором саратовский «Автодор» на своей площадке принимал казахстанскую «Астану». Игру обслуживала бригада арбитров в составе Антона Круглова, Ивана Бахтеева и Антона Сазонова. Счёт встречи 92:83 в пользу хозяев.
Единая лига ВТБ . Группа Б
31 марта 2024, воскресенье. 15:30 МСК
Автодор
Саратов
Окончен
92 : 83
Астана
Астана
Автодор: Торнвелл, Пранаускис, Беслач, Наумов, Петенев, Халдеев, Фёдоров, Хэммондс, Ньюмэн, Гаррет, Мавра, Фридзон
Астана: Джонсон, Мурзагалиев, Пушица, Щербак, Скиппер-Браун, Марчук, Гаврилов, Марчук, Андерсон, Айткали
Самым результативным игроком встречи стал Маркелл Джонсон, который записал в свой актив 39 очков. Стоит отметить и Карвела Андерсона, который заработал 30 очков. У «Автодора» наилучшую результативность продемонстрировал Рэйшон Хэммондс — 21 очко. Душан Беслач принёс своей команде 19 очков.
После этой победы саратовский клуб занимает третью строчку в турнирной таблице группы «Б» Единой лиги ВТБ — 17 побед, 19 поражений. «Астана» идёт седьмой — 12 побед, 24 поражения.
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