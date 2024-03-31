«Уралмаш» в овертайме обыграл «Минск» в матче Единой лиги

В Екатеринбурге в ДИВС «Уралочка» завершился матч второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором «Уралмаш» на своей площадке принимал «Минск». Игру обслуживала бригада арбитров в составе Сергея Белякова, Максима Житлухина, Юрия Назаренко. Счёт встречи — 85:79 (ОТ) в пользу хозяев.

Самым результативным игроком встречи стал Гарретт Нэвелс, который записал в свой актив 30 очков. В составе белорусской команды наилучшую результативность продемонстрировал Йован Шливанчанин — 27 очков.

«Уралмаш» возглавляет турнирную таблицу группы Б, имея в своём активе 22 победы при 14 поражениях. «Минск» идёт последним — одна победа при 35 поражениях.