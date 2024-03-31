«Уралмаш» в овертайме обыграл «Минск» в матче Единой лиги
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В Екатеринбурге в ДИВС «Уралочка» завершился матч второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором «Уралмаш» на своей площадке принимал «Минск». Игру обслуживала бригада арбитров в составе Сергея Белякова, Максима Житлухина, Юрия Назаренко. Счёт встречи — 85:79 (ОТ) в пользу хозяев.
Единая лига ВТБ . Группа Б
31 марта 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Окончен
85 : 79
ОТ
Минск
Минск
Уралмаш: Глазунов, Эллис, Уиттакер, Писклов, Новиков, Даглас, Балашов, Михеев, Нэвелс, Нэльсон, Прощенко
Минск: Мотовилов, Мороз, Стубеда, Шливанчанин, Микульский, Дуду, Чебашек, Куратник, Аладко
Самым результативным игроком встречи стал Гарретт Нэвелс, который записал в свой актив 30 очков. В составе белорусской команды наилучшую результативность продемонстрировал Йован Шливанчанин — 27 очков.
«Уралмаш» возглавляет турнирную таблицу группы Б, имея в своём активе 22 победы при 14 поражениях. «Минск» идёт последним — одна победа при 35 поражениях.
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